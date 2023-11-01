Парламент Грузии утвердил поправки в закон о гражданстве

Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении, утвердил поправки в закон «О гражданстве». В пояснительной записке говорится, что они направлены на упрощение процедуры получения гражданства и поддержку тесных связей с Родиной соотечественников, проживающих за рубежом, пишет агентство «Новости-Грузия».

Экзамены/тесты на знание грузинского языка, истории и права нужно будет сдавать перед подачей заявления на получение гражданства в Агентство развития государственных сервисов. В случае неудовлетворительных результатов Агентство просто не будет принимать заявление к рассмотрению, экономя ресурсы - свои и граждан. Сейчас, наоборот: сначала заявление и уплата госпошлины, потом экзамены. Поправка вступит в силу с 1 мая 2024 года. Пересдавать экзамен можно будет в любое время неограниченное количество раз. При успешной сдаче экзамена его результаты будут действительны в течение 12 месяцев. Сейчас пересдавать экзамен можно только в рамках новой процедуры получения гражданства, в случае отрицательного результата – не чаще раза в год. В случае отказа в предоставлении гражданства, новую заявку можно будет подать через шесть месяцев. Сейчас – год. Поправка вступит в силу с 1 января 2024 года и будет применима к отказам, полученным до этой даты. 10-летний ценз проживания в Грузии для получения гражданства лицами без гражданства сократиться до 5 лет, что позволит выполнить обязательство перед Верховным комиссаром ООН по делам беженцев. Заявитель должен будет сдать тест на знание грузинского языка, истории и права. Поправка вступит в силу 1 января 2024 года. Тем самым закон возвращается к старой норме – до 10 лет ценз проживания был увеличен в 2018 году. Лица, у которых есть физические, психические, интеллектуальные и/или сенсорные нарушения, мешающие сдаче экзаменов, освобождаются от их сдачи. Раньше перечень не был конкретизирован. Поправка вступит в силу 1 января 2024 года. Собеседование с комиссией по гражданству придется проходить заявителям, которые хотят получить гражданство Грузии за инвестиции или благодаря особым успехам в спорте, искусстве и науке. Поправка вступит в силу с 1 января 2024 года.

В чатах уроженцев Грузии, которые добиваются восстановления или получения гражданства, отмечают, что поправки носят технический характер и не меняют подход к вопросу на принципиальном уровне. В них ничего не сказано про работу комиссии по присвоению гражданства Грузии, к работе которой в последнее время было больше всего вопросов.

По данным Минюста Грузии, с 1 декабря 2020 года по 12 июля 2023 года гражданство Грузии получили 11 007 человек: 2020 год – 1838; 2021 год – 2847; 2022 год – 3 995; 2023 год – 2 327. Временным правом на восстановление гражданства воспользовались 5 193 человека, в исключительном порядке гражданство получили 5721.

В ответе на запрос Минюст не уточняет, из каких стран были лица, получившие гражданство Грузии. Ранее ведомство отмечало, что в основном речь идет о тех, у кого есть грузинские корни. Многие уроженцы Грузии или их потомки жалуются на отказы в присвоении гражданства, считая их необоснованными. Особенно остро проблема стоит среди тех, кто был вынужден покинуть Абхазию во время войны в начале 90-х, жили в других странах и сейчас добиваются гражданства Грузии.