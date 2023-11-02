Задержан один из заключенных, сбежавших из тбилисской клиники

Правоохранители задержали одного из заключенных, сбежавших 1 ноября из тбилисской клиники «Аверси». Информацию подтвердили в Минюсте Грузии.

По имеющейся информации, после побега несовершеннолетний заключенный направился к себе домой, где его задержали правоохранители.

Кроме того, телеканал «Мтавари» сообщает о задержании одного сотрудника службы конвоя — Ивери Натриашвили. Он был ответственен за транспортировку заключенных в клинику «Аверси» для медицинского обследования.

По информации СМИ, 37-летний Натриашвили ожидает официального оглашения обвинения в изоляторе временного содержания. Он обвиняется в нарушении правил, установленных исправительным учреждением, в результате чего был совершен побег.

Поиски двоих сбежавших из клиники заключенных продолжаются. Записи с видеокамер, установленных у клиники «Аверси», уже изъяты.

По неподтвержденной информации, все трое сбежавших из медучреждения — несовершеннолетние.