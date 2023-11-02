В Грузии оппозиция призвала НАТО и ЕС отреагировать на размещение базы РФ в Очамчире

50 оппозиционных депутатов парламента Грузии обращаются к странам-членам НАТО и ЕС с призывом занять твердую и единую позицию против размещения пункта постоянного базирования российского военно-морского флота в порту Очамчире:

«Мы считаем, что данное решение Российской Федерации является дополнительным вызовом не только для территориальной целостности и суверенитета Грузии, но и безопасности более широкого Черноморского региона и евроатлантического пространства в целом. Считаем, что постоянное базирование военного флота России в порту Очамчире оккупированной Абхазии также является дополнительной угрозой для реализации инициированного Евросоюзом проекта «Средний коридор», особенно в то время, когда 90% населения Грузии поддерживают вступление Грузии в ЕС и когда страна ждет политического решения Евросоюза о предоставлении Грузии статуса кандидата».

Депутаты обращаются к международному сообществу и стратегическим партнерам Грузии с призывом «занять твердую и единую позицию против продолжающейся политики России по оккупации и аннексии».

«Призываем международное сообщество эффективно использовать решение Европейского суда по правам человека в связи с войной между Российской Федерацией и Грузией в августе 2008 года и ее последствиями как международно-правовой инструмент борьбы против осуществления Россией оккупации и административной практики нарушения прав человека в оккупированных регионах Грузии – Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной Осетии», — говорится в заявлении оппозиционных депутатов.