Некоторые отрасли сельского хозяйства Абхазии в постсоветские годы практически прекратили существование. Попытки реанимировать чаеводство результата не дали. Но сторонники его возрождения не сдаются. «Эхо Кавказа» побеседовало с одним из них – доктором экономических наук Валерием Кварчиа.

Чаеводство, табаководство, цитрусоводство – их можно назвать «тремя китами», на которых в советские десятилетия держались растениеводство и в целом сельское хозяйство Абхазии. Из них после грузино-абхазской войны осталось только цитрусоводство, хотя и в его развитии немало проблем. Табаководство, можно сказать, кануло в Лету, хотя век назад было одной из самых прибыльных статей дохода республики: для современного населения эта отрасль слишком трудоемкая, к тому же противники курения только приветствуют этот факт.

В последние годы немало фермеров в Абхазии взялись за возделывание как клубники, так и голубики – вкусной и прибыльной ягоды. Что же касается чаеводства, то тут за истекшие три десятилетия не раз предпринимались попытки его возрождения, но увы…

Тут надо напомнить, что при советской системе так называемый вал господствовал над качеством, и потому население в СССР воспринимало так называемый грузинский чай, который производился, в том числе и в Абхазии, как что-то второсортное. Тем более когда в восьмидесятые годы получил распространение наряду с ручным и машинный сбор чайного листа. Поэтому после войны раздавались и голоса скептиков – зачем, мол, вкладываться в восстановление отрасли, которая будет производить неконкурентоспособную продукцию? Другие возражали, что теперь нет партийно-советского начальства, заставлявшего гнать вал. И, действительно, «для себя», для дома, для семьи на чайфабриках Абхазии, помнится, могли произвести и вполне приличный чай. Словом, тут надо взять на вооружение принцип «лучше меньше, да лучше». При этом, конечно, бюджетообразующей отраслью чаеводство в Абхазии уже наверняка не станет, но просто грех государству отказывать в поддержке тем фермерам, которые успешно занимаются чаеводством и производят готовую продукцию, пользующуюся спросом.

Сегодня «Эхо Кавказа» побеседовало с доктором экономических наук, профессором Валерием Кварчиа, который является энтузиастом и поборником возрождения чаеводства в Абхазии. По его словам, чайное производство медленно, с трудом, но пробивает себе дорогу в жизнь:

«В селе Дурипш есть семья во главе с Ромой Сакания. Он индивидуально в домашних условиях собрал мини-фабрику по переработке чайного листа из деталей, которые ему привезли из Китая, – он так сказал. У него один гектар чайных плантаций есть. Его семья только работает на этой плантации, чай собирают. И, оказывается, был такой случай. Мы произвели, говорит, в том году две с половиной тонны готового чая и отправили в Москву, и там где-то на выставке золотую медаль этому чаю присудили».

Другой пример. Житель села Кутол, выпускник Сухумского открытого института по специальности «Агроэкономика» Алиас Асландзия уже третий год занимается производством и реализацией готовой чайной продукции. Чаеводы в составе 30-40 человек обрабатывают у него 10 гектаров чайных плантаций: подрезка кустов, внесение минеральных удобрений, сбор сортового чайного листа строго по агротехнике. Кварчиа говорит:

«Главное, что человек взялся за это дело, горит желанием. Он даже сказал мне, когда я с ним беседовал… У них, оказывается, еще шесть гектаров чайных плантаций в другом поселке села Кутол – Керекен называется. Я, говорит, там еще плантации восстановлю, и будет уже двадцать гектаров. Я спрашиваю, сколько в среднем получает чаесборщик. Он говорит, что в среднем каждый день полторы-две тысячи рублей. Это в зависимости от сорта. У них есть два сорта – высший и элитный. За один килограмм листа высшего сорта чаесборщику платят сто рублей, за килограмм элитного – двести рублей».

Но для получения качественной готовой чайной продукции большое значение имеет обработка листа на основе современной технологии. По поручению премьер-министра Абхазии Александра Анкваба Министерство сельского хозяйства республики профинансировало закупку в Китае мини-фабрики за 2,2 миллиона рублей. Его суточная выработка составляет 400 килограммов готовой к употреблению чайной продукции. Значительное достоинство мини-фабрики заключается в том, что она не обрабатывает некачественное сырье. При поступлении такого сырья конвейер просто останавливается. В 2023 году было собрано всего восемь тонн сортового чайного сырья, из них 67% высшего и 33% элитного сорта, из которого получили две тонны готового чая. В этом году предприятие получило 1,2 миллиона рублей прибыли. Это отличный показатель для молодого бизнеса. В пути еще одна мини-фабрика из Китая – для производства зеленого чая.

Сейчас фирма занимается завоеванием внутреннего рынка. Ведь в Абхазию завозится большое количество готового чая из разных стран. Предприятие в настоящее время нуждается в машине для пакетирования чая.

По такому пути, по убеждению Кварчиа, могут пойти и чаеводы села Члоу. Тем более что здесь имеется возможность для развития агротуризма, рядом находится Отапская пещера Абрскила. Предприятия подобного рода с уклоном на агротуризм можно создать в селах Дурипш и Лыхны, благо здесь неподалеку находится Новоафонская пещера. Хотя бы по одному такому предприятию, считает он, можно создать в Гальском, Ткуарчальском и Гулрыпшском районах.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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