Тбилисский суд заключил под стражу задержанного по делу о побеге заключенных

Обвиняемый по делу о побеге заключенных из клиники «Аверси» - глава конвоя Ивери Натриашвили - приговорен к тюремному заключению в качестве меры пресечения. Решение огласил судья Тбилисского городского суда Давид Куртанидзе.

Государственное обвинение требовало применения к задержанному самой строгой меры пресечения, в то время как сторона защиты просила освободить его под залог в 5000 лари (1 855$). Прокурор заявил на суде, что, исходя из того, что Ивери Натриашвили работал в пенитенциарной системе в течение 14-ти лет, существует опасность совершения обвиняемым нового преступления, сокрытия и оказания давления на свидетелей, поэтому в качестве меры пресечения в отношении него должно быть применено тюремное заключение.

Следствие получило видеозапись из автомобиля, на которой отражен факт побега заключенных. По словам прокурора, старшего офицера не было на том месте, где он должен был находиться. Он сидел на переднем сиденье и разговаривал по телефону, а осужденные за особо тяжкие и тяжкие преступления были оставлены без присмотра.

Кроме того, прокурор также подал ходатайство об отставке обвиняемого с должности - с этим согласилась и сторона защиты.

Адвокат Инга Шарашенидзе сообщила, что Ивери Натриашвили явился в следственный орган и дал подробные показания. По словам адвоката, он был государственным служащим в течение 14 лет и ни разу не совершал проступков, сообщает SOVA. Шарашенидзе объяснила, что руководитель конвоя разговаривал по телефону, чем заключенные воспользовались и сбежали, что, по словам адвоката, не было договоренностью, а было совпадением.

Судья удовлетворил оба ходатайства прокуратуры.

Ивери Натриашвили был задержан сотрудниками правоохранительных органов 2 ноября. Ему предъявлено обвинение по первой части статьи 342 Уголовного кодекса Грузии, которая подразумевает, что сотрудник Специальной пенитенциарной службы пренебрег установленными в службе правилами из-за халатного к ним отношению, что привело к побегу осужденных во время их транспортировки.

По данным следствия, 1 ноября группа сопровождения главного управления исполнения наказаний перевела четырех осужденных из пенитенциарного учреждения №15 в клинику «Аверси», расположенную в Тбилиси, для обследования. Четвертый, по словам прокурора дела Лаши Амиранашвили, и не попытался бежать.

Во время конвоирования руководитель группы сопровождения Ивери Натриашвили не соблюдал установленные правила конвоирования, оставил осужденных без постоянного визуального наблюдения и должным образом не запер двери спецмашины.