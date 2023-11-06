Азербайджан проведет военный парад в Ханкенди

Азербайджан говорится к проведению военного парада в городе Ханкенди (армянское название – Степанакерт). Это бывшая столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

По информации СМИ, парад состоится 8 ноября. В этот день Азербайджан отмечает День Победы во Второй карабахской войне

Принимать парад будет президент страны Ильхам Алиев. Сообщается, что помимо азербайджанской военной техники на нем будет представлено и трофейное вооружение.

15 октября Алиев поднял флаг страны в Ханкенди, продемонстрировав восстановление полного суверенитета над Карабахом.