Азербайджан проведет военный парад в Ханкенди

Азербайджан говорится к проведению военного парада в городе Ханкенди (армянское название – Степанакерт). Это бывшая столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
По информации СМИ, парад состоится 8 ноября. В этот день Азербайджан отмечает День Победы во Второй карабахской войне
Принимать парад будет президент страны Ильхам Алиев. Сообщается, что помимо азербайджанской военной техники на нем будет представлено и трофейное вооружение.
15 октября Алиев поднял флаг страны в Ханкенди, продемонстрировав восстановление полного суверенитета над Карабахом.
- Нагорный Карабах — регион на международно признанной территории Азербайджана. Население региона преимущественно составляли этнические армяне. С начала 1990-х годов Баку не контролировал большую часть территории.
- 19 сентября 2023 года Азербайджан начал новую фазу военной операции по восстановлению суверенитета на территории региона. 20 сентября руководство непризнанной республики Нагорный Карабах капитулировало на условиях Баку.
- Армянское население, опасаясь преследований, массово покинуло свои дома. По оценке ООН, в регионе за несколько недель осталось не больше тысячи из проживавших там 120 тысяч армян. Ереван назвал отъезд население этнической чисткой.
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