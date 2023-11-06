Миссия наблюдателей ЕС: выражаем крайнюю обеспокоенность инцидентом со стрельбой

Строго осуждаем применение силы в любой форме и выражаем крайнюю обеспокоенность инцидентом со стрельбой, который повлек смерть человека, - об этом говорится в заявлении Миссии наблюдателей ЕС.

Миссия опубликовала заявление в связи с фактом стрельбы возле села Кирбали, в котором говорится, что «для сохранения мира, безопасности и стабильности в регионе необходимо пресекать подобные инциденты». Миссия призывает все вовлеченные стороны проявлять сдержанность и принять все необходимые меры для предотвращения дальнейшей эскалации.

«Миссия наблюдателей Евросоюза в Грузии подтверждает, что на линии административной границы Южной Осетии произошел инцидент, в результате чего трагически погиб гражданин Грузии. Выражаем глубокое соболезнование семье и близким погибшего.

Мы строго осуждаем применение силы в любой форме и выражаем крайнюю обеспокоенность этим инцидентом стрельбы, повлекшим смерть человека. Для поддержания мира, безопасности и стабильности в регионе необходимо предотвращать подобные инциденты.

Призываем все вовлеченные стороны проявлять сдержанность и принять все необходимые меры для предотвращения дальнейшей эскалации. Мы внимательно следим за ситуацией и работаем, чтобы разрядить напряженность, в том числе путем обмена информацией о стрельбе путем использования горячей линии Миссии наблюдателей ЕС», - говорится в заявлении.