Компания миллиардера Усманова подала иски против грузинских банков

Грузинская юридическая компания MKD Law сообщила о подаче исков против Национального банка Грузии и банка «Либерти» от имени компании «Металлоинвест». Об этом сообщило издание BMG.

Горно-металлургический холдинг «Металлоинвест» – дочерняя компания российского инвестиционного холдинга USM, на 49% принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову – одному из богатейших бизнесменов России.

По информации юристов, в банке «Либерти» размещены несколько миллионов евро, принадлежащих «Металлоинвесту». С апреля текущего года, когда компания попала под санкции США, ей ограничили доступ к активам.

Юрист Сандро Самадбегишвили, говоря о поданных исках, указывает на недостаточную нормативную базу, на которую, по его словам, основывались решения Нацбанка и «Либерти».

По информации MKD Law, грузинский суд уже принял к рассмотрению иск, однако судебное разбирательство, возможно, продлится несколько лет.

США, страны ЕС и Великобритания в прошлом году вскоре после российского вторжения в Украину ввели санкции против Усманова – страны Запада считают его олигархом, близким к Кремлю и поэтому ответственным за финансирование агрессии. Из-за санкций были арестованы принадлежащие Усманову объекты недвижимости в ЕС и Великобритании, а также яхта Dilbar, принадлежащая связанных с бизнесменом структурам. Сам Усманов публично не высказывался о войне, санкции Евросоюза он оспорил в суде. Forbes оценивает его состояние в 14.5 млрд долларов.

Ранее MKD LAW представляла интересы экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили в иске против швейцарского банка Credit Suisse.