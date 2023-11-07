Жителя Карабаха приговорили в Баку к 15 годам тюрьмы

Бакинский военный суд приговорил к 15 годам тюрьмы жителя Карабаха Вагифа Хачатряна, обвиняемого по делу о геноциде.

«Председатель Бакинского военного суда Зейнал Агаев зачитал приговор, согласно которому Хачатряну Вагифу Черкезовичу назначена мера наказания в виде 15 лет лишения свободы. Первые пять лет из назначенного срока Хачатрян будет содержаться в изоляторе, оставшуюся часть – в колонии строгого режима», – передает агентство Trend.

Хачатрян был задержан на пропускном пункте «Лачин» при попытке выехать в Армению для лечения.

По версии обвинения, Хачатрян, работавший водителем одного из автотранспортных предприятий в Ханкенди (армянское название – Степанакерт), состоял в армянских формированиях, совершивших 22 декабря 1991 года вооруженное нападение на село Мешали Ходжавендского района.

По данным Генеральной прокуратуры Азербайджана, в результате атаки были убиты 25 лиц азербайджанской национальности, 14 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, 358 человек были насильственно выселены из мест законного проживания.

Хачатрян заявлял в суде, что не знает, о чем идет речь. «Я никогда не был членом вооруженной группы, я никогда не был организатором», – сказал он.

Официальный Ереван ранее назвал суд над Вагифом Хачатряном сфабрикованным и обратился в Европейский суд по правам человека.