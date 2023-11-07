Этот фильм появился еще несколько лет назад, но почему-то именно сейчас в одной из групп абхазского сегмента Facebook вокруг него разразился скандал и возникли острые споры о нем. 160 комментариев – это для соцсетей в Абхазии весьма немало.

В группе было выложено давнишнее интервью грузинского интернет-издания «ЛайвПресс» с руководителем научно-исследовательского центра грузино-абхазских отношений в Тбилисском госуниверситете Зурабом Шенгелия. В центре создали программу «Познакомимся с Абхазией». Ее цель – описание абхазского этнокультурного пространства, содействие и популяризация его развития.

«Мы хотим, чтобы об абхазском этнокультурном пространстве узнала международная общественность. Это первая попытка. Фильм называется «Аныха», что на грузинском означает – «место родового святилища». Этот фильм сняли абхазы в Абхазии при нашем участии. Материал основан на научных и исторических источниках, которые даются в конце фильма. Автор сценария – абхазский писатель Даур Начкебиа. Режиссер – Вячеслав Аблотия. Материал подготовлен на абхазском языке, а грузинские титры, сказал он, мы наложили в Тбилиси. Были определенные места, для съемок в которых нужно было получить специальное разрешение от жрецов святилища, так как там съемки запрещены. В основном были сложности такого рода…» – говорит Шенгелия.

В большинстве комментариев к этому тексту звучали гнев и негодование. Вот несколько типичных:

Наира Амалыиа. «У меня вопрос к уважаемым, каким образом был снят совместный фильм с грузинами? Я, наверное, отстала от жизни, нас теперь Грузия продвигает на мировых площадках? Грузию интересуют наши традиции? Откуда такая забота? Какое они имеют отношение к нашим святыням, это все равно, что поругание, еще и названия произносят!»

Форд Чичба. «А им многое не надо… Дай только зацепиться».

Дарико Бигвава. «Ну да, если у нас все так обоюдно, фильмы, книги… Ну, а дальше что? Тихими движениями вернуть назад? Вот нам и дружественные шаги, запланированные ими».

Iolanta Otyrba. «А кому попало подходить близко к древним святилищам не зря запрещалось. Теперь в бизнес-проекты превращают, еще и спасибо за это сказать надо? По сути – это безответственность, очень мягко говоря!»

Отдельный спор возник по поводу слова «аныха». Некоторые возмущались: с каких пор «аныха» – это грузинское слово? Другие в ответ удивлялись: вы прочтите внимательно, что этот Шенгелия сказал, – в переводе на грузинский это слово означает «место родового святилища». Ведь интервью давалось на грузинском…

Были и те, кто поддержал создателей документального фильма. Вот выдержки из большого комментария доктора исторических наук Валерия Бигуаа:

«Лично я программу одобряю. Да, у нас была война, но вечной вражды нет, тем более между соседями… Что касается состава участников работы над фильмом, то я не сомневаюсь в том, что он работал над ним добросовестно. Но руководству фильма очень не помешало бы пригласить к своему проекту и квалифицированных этнологов с обеих сторон, так как тема – один из важнейших этнологических объектов».

А дочь режиссера фильма Вячеслава Аблотия Мака Аблотия написала более резко:

«Поскольку моего отца нет в Facebook, я хочу написать от его имени. Во-первых, это не совместный проект. Во-вторых, фильм доказывает, что Абхазия – это не Грузия и все святилища на местах, где строились христианские храмы, являются абхазскими! В-третьих, с малых лет вдалбливали грузинским детям, что Абхазия – это Грузия, а фильм доказывает, что это не так, и авторы фильма посчитали нужным, чтобы грузинская молодежь знала правду о нашей истории. И пусть будет побольше таких фильмов! Ваш фальшивый и дешевый а-ля-патриотизм никому не интересен!»

Разумеется, ей ответили, и, разумеется, снова скрестились словесные шпаги… Один из комментаторов ответил так:

«Это какой-то ужас. Теперь мы должны доказывать всему миру и в особенности детям Грузии, что Абхазия – это не Грузия и что традиции отличительны. И как бы оправдываемся, что мы не виновны. Может, еще и попросим прощенья… Какой позор!»

Сегодня мы поговорили с общественно-политическим деятелем и блогером Астамуром Какалия. И вот что он сказал:

«Редкий случай у нас, когда финансирование не определяет повестку вообще».

Но весь вопрос в том, приносит это Абхазии вред или пользу. Астамур продолжил:

«То, что грузины узнали об абхазских древних верованиях, не только грузины, но и там же кто-то смотрит еще... неплохо, я думаю. Пропаганда культуры никогда не бывает плохой. На любую аудиторию. В плане того, что мир узнает о нас, и тот, который враждебно к нам настроен. Это хорошо, на мой взгляд. Что тут может быть вредоносного? Наоборот, это надо тиражировать».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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