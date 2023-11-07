– Сталкивались ли вы с кибербуллингом, травлей в интернете?

Алиса Пачалия: Лично я не помню, чтобы меня кто-то буллил в интернете. Но сталкивалась с буллингом по отношению к своим знакомым или к друзьям, занимающимся какой-то активной деятельностью. И меня поражало то, насколько люди остервенело придумывают факты, лишь бы кого-то очернить. Ладно, если тебе что-то не нравится и ты пытаешься выразить свою точку зрения, и у тебя не всегда хватает на это ума либо опыта, но, когда ты целенаправленно выдумываешь очень странные вещи и пытаешься очернить человека, мне кажется, что это ненормально, и с этим должны что-то делать.

Председатель Детского фонда Абхазии Асида Ломия: Лично я сталкивалась. Я считаю, что это самое безобразное явление, когда анонимы начинают говорить, во-первых, совершенно не зная человека, по каким-то слухам или что-то такое, начинают судить о другом человеке и пишут. Некоторые говорят: не обращайте внимание, что значит, не обращайте внимание? Конечно, обращаем внимание! Например, сегодня, когда Детский фонд Абхазии занимается детьми, которые, к сожалению, всегда попадают в какие-то нехорошие ситуации и эти ситуации связаны в основном с тем, что дети из неблагополучных семей и т.д., то начинается какая-то, например, интернет-травля в школе. Буллинг – это что такое? Это настоящая травля. Ты берешь и начинаешь травить человека, и если даже это, допустим, делают не анонимы, а люди, которых ты знаешь, эти люди, как они потом будут смотреть этому человеку в глаза? Если человек взрослый, он может как-то совладать с этим и сможет противостоять, то дети не могут. Мы даже написали пособие, как противостоять буллингу, кибербуллингу, и даже сделали памятки для детей, учителей и родителей, чтобы они знали, как себя вести и что делать в таких ужасных ситуациях. Некоторые люди мыслят так, что они могут все взять, выкинуть свой негатив или ненависть, или зависть к кому-то. Например, то, что касается НПО. Я считаю, что вопрос, который поднимается в соцсетях в отношении НПО, – это обязательно кто-то вбрасывает. Люди, конечно, даже не понимают, что здесь делали международные организации и делают. И что делают также неправительственные организации.

Девушка: Я сталкивалась, тогда я не понимала, что это травля. Я сталкивалась с тем, что в какой-то период писали негативные комментарии о моей деятельности, когда я училась в университете, был период таких атак, можно сказать, от анонимов, которые распространяли слухи, и они пересылали всем одинаковые сообщения.

– Какие-то меры предпринимали, может быть, обращались к знакомым, друзьям, к психологу?

Девушка: Сейчас, когда я уже взрослая, знаю, как реагировать, что делать, а раньше, когда я училась в университете на первом курсе, я вообще понятия не имела о том, что это такое. Мне казалось, что это просто конец света. Я очень тяжело это переносила. Но мне помогло справиться то, что я не оставляла в себе, я делилась со своими друзьями, и от этого становилось легче. К психологу я не обращалась.

Кристина: Да, сталкивалась, но могу заметить то, что года два-три назад в абхазском сегменте, особенно в Facebook, Instagram, очень часто это было. Сегодня уже меньше, люди, может быть, поумнели, потому что последствия отвратительные. У человека начинаются болезни, давление, инсульт, знаю, что были такие случаи. Я тоже сталкивалась, конечно, состояние у меня было ужасное. Я не знала, куда бежать, кого просить, о чем? Но сегодня у нас другая вещь, в отношении представителей власти в Facebook пишут оскорбления, я считаю, что это неправильно. Мы живем в таком обществе, что каждый друг друга знает. В основном это пишут анонимы. К анониму не подойдешь и что спросить? Поэтому я считаю, что это плохое явление в нашем сегменте соцсетей, но оно присутствует сегодня, хотя сегодня меньше.

Татьяна Отырба: Да, на национальной почве в основном. Кто настоящий, кто не настоящий, кто где живет. В век информационной войны главное в этих диспутах, я думаю, – это умение держать достойную какую-то планку, не оскорблять никого, как это сейчас принято. Люди, вчера читала в Facebook, нарочно коверкают слова, стилизуют кавказский говор, оскорбительно, неэтично, перепалки. И оскорбляют людей, которые занимают политическую нишу. Это некрасиво. Народы, нации оскорбляют. Это все роняет в глазах, не других, а себя люди роняют. Для того чтобы был успех, я думаю, что надо держаться каких-то этических норм. И чтобы общественное мнение было здоровым, не надо никого оскорблять, а надо просто логично, разумно приводить какие-то доводы. Я думаю, что не хватает этики в общении между людьми. Хотелось бы, чтобы люди больше уважали друг друга, без агрессии. И надо поднимать общий уровень культуры.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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