Активист запрещенной в России ультралевой и национал-анархической организации «Артподготовка» Рафаил Шепелев пропал в Грузии. Об этом сообщило сообщество адвокатов и правозащитников «Первый отдел». Шепелев, по информации правозащитников, может находиться в российском СИЗО.

«Рафаил Шепелев вышел из дома на улице Мтацминда в Тбилиси и пропал. В доме остались его личные вещи. По словам его соратников, в Грузии он жил с сентября 2021 года и возвращаться в Россию не собирался», – сказано в сообщении.

По информации «Первого отдела», уже 13 октября Советский районный суд Владикавказа признал активиста виновным в «мелком хулиганстве» — информация об этом появилась на сайте суда. По данным источника, в качестве наказания мужчину отправили под административный арест, а после освобождения поместили в СИЗО по обвинению в совершении преступления террористической направленности.

Грузинские власти информацию «Первого отдела» пока не комментировали. Об исчезновении Шепелева пишут российские СМИ, в том числе The Insider и «Сота».

По информации «Соты», Шепелев регулярно участвовал в акциях в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакшвили.

Ранее сообщалось о том, что активист Лев Скорякин, признанный политзаключённым и уехавший из России после изменения меры пресечения, перестал выходить на связь в Кыргызстане. 2 ноября его нашли в московском СИЗО. Две недели он находился там без процессуального статуса и, по словам правозащитников, подвергался пыткам.

В Казахстане под экстрадиционным арестом находится якутский музыкант Айхал Аммосов (Игорь Иванов), в России против него также заведено дело о призывах к терроризму.