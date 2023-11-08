Алиев принял парад в бывшей столице непризнаного Нагорного Карабаха

Военный парад по случаю третьей годовщины победы Азербайджана во второй Карабахской войне состоялся в городе Ханкенди (армянское название – Степанакерт) – бывшей столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики. На нем присутствовали президент Азербайджана Ильхам Алиев с женой Мехрибан Алиевой и сыном Гейдаром, сообщило государственное информационное агентство АЗЕРТАДЖ.

Кадры с парада продемонстрировали азербайджанские телеканалы. По главной площади города маршем прошли группа знаменосцев, военнослужащие различных родов войск, была продемонстрирована военная техника, состоящая на вооружении азербайджанской армии, а также часть военной техники, взятой в качестве трофеев. Президент Азербайджана выступил на параде с речью. Он заявил, что его стране не нужна новая война с Арменией.

«Нам не нужна новая война. Мы добились того, к чему стремились, восстановили международное право, восстановили историческую справедливость, восстановили наше национальное достоинство, указали врагу на его место», – сказал он.

Праздничные шествия военнослужащих прошли в Баку и других крупных городах страны.

Карабах по международному праву считается частью Азербайджана. Население региона преимущественно составляли армяне. С начала 1990-х годов Баку не контролировал большую часть территории, там была провозглашена Нагорно-Карабахская республика, не признанная ни одной страной мира. Помимо самого Нагорного Карабаха армянская армия захватила районы Азербайджана, не входящие в Карабах.