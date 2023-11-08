В Абхазии силовики ищут вооруженных людей

В Гульрипшском районе Абхазии силовики ищут вооруженных людей, заявил глава МВД самопровозглашенной республики Роберт Киут. Сообщением в телеграме, в частности, поделились медиацентр абхазского МИДа и агентство «Апсныпресс». Сообщается, что все подступы к Сухуми перекрыты.

«Местные охотники у села Азанта в Гулрыпшском районе увидели семерых вооруженных людей без каких-либо опознавательных знаков. Они были вооружены иностранным оружием, предположительно, автоматами М-4, в черной форме, в масках, касках, хорошо экипированы. У этих людей также был коптер, который летал над местностью», — сказал Киут РИА Новости.



Первоначально о «заходе диверсионной группы из Грузии» написал телеграм-канал «Соловьев LIVE». «Цель — совершение теракта против сухумского аэропорта», – говорилось в сообщении. Публикация позже была удалена.

В Тбилиси информацию абхазских источников пока не комментировали.

«Известия» и РЕН ТВ со ссылкой на абхазское МВД пишут, что «информация о проникновении диверсантов была проверена и не подтвердилась».