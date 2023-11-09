Киев внес грузинскую компанию в список международных спонсоров войны

Украинский портал Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины – «Война & Санкции» внес в список международных спонсоров войны компанию «Болеро & Компани», бенефициарным владельцем которой является Каричашвили Вахтанг Тамазович.

У него двойное гражданство России и Грузии, он является учредителем по меньшей мере 14 грузинских компаний, а также бизнес-партнером Учи Мамацашвили - двоюродного брата Бидзины Иванишвили, указано на портале:

«В финансовых отчетах грузинских компаний, которые непосредственно контролируются Каричашвили Вахтангом Тамазовичем, указано, что: значительная часть дохода компаний формируется за счет реализации продукции на российском рынке; при оценке руководство также учло влияние российско-украинской войны на деятельность, ликвидность и финансирование Компаний».

Именно группа компаний Каричашвили во главе с «Болеро & Компани» является одним из крупнейших экспортеров вин в РФ, продолжающих наращивать объемы поставок и вести бизнес с российскими компаниями, которые контролируются подсанкционными лицами, пишет портал:

«По сообщению российских официальных источников в 2024 году поступления в бюджет рф от акциза на вино может вырасти до 22,6 млрд рублей против 11,1 млрд. рублей, предусмотренных на 2023 год. Таким образом группа компаний во главе с Bolero & Company Ltd продолжает активно поддерживать экономику России и, соответственно, спонсировать агрессию против Украины, попыток осудить войну России против Украины от руководства компании не было».

На сообщение отреагировали в грузинской оппозиции, председатель парламентской фракции «Национального движения» Тина Бокучава назвала это «посылом олигарху».

«Мы видим, что целью санкций становится прямой бизнес-партнер брата Иванишвили – Александра Иванишвили, это конечно еще раз указывает на то, что круг санкций становится все уже и уже и идет лично к Бидзине Иванишвили, поскольку наши партнеры в США, Украина и Евросоюз, на самом деле, прекрасно понимают, кто несет ответственность за саботаж евроатлантического пути в Грузии, и это лично Бидзина Иванишвили», - сказала Тина Бокучава.