Вчера вечером, до самой ночи, в абхазском сегменте соцсетей царил переполох. Одни изначально восприняли обсуждаемую новость как фейк, другие ссылались на публикации немалого числа солидных российских СМИ.

Началось все с сообщения канала «Соловьев. Live», который, ссылаясь на источник в Минобороны Абхазии, распространил сенсацию: в Абхазию зашла диверсионная группа из Грузии, в состав которой входят до 50 человек. По информации источника, целью захода диверсантов является совершение теракта против аэропорта Сухума. Напомним, что за передачами известного российского тележурналиста Владимира Соловьева давно закрепилось выражение «соловьиные трели». Причем в тот же день сообщение на канале было удалено.

Официальные представители Минобороны подчеркивали при обращении к ним СМИ, что они такой информацией не обладают. А вот глава МВД Абхазии Роберт Киут в интервью российским СМИ сообщил, что местные охотники заметили у села Азанта в Гулрыпшском районе республики семь вооруженных людей без каких-либо опознавательных знаков. Они были вооружены иностранным оружием, предположительно, автоматами М-4, в черной форме, в масках, касках, хорошо экипированы. У этих людей также был квадрокоптер, который летал над местностью. Силовые структуры ведут поиск предполагаемых диверсантов в Гулрыпшском районе. «Кто это, что, откуда – разбираемся, все подступы к Сухуму закрыты», – сказал Киут.

Около полуночи СМИ со ссылкой на абхазское МВД написали, что «информация о проникновении диверсантов была проверена и в данный момент не подтвердилась».

Что творилось в несколько предшествующих часов в абхазском сегменте соцсетей, трудно описать, ибо там смешались ирония, паника, недоумение, попытки объяснить появление такой странной информации… Приведу ряд характерных комментариев:

«К аэропорту они хотят пройти, чтобы устроить против него диверсию. Зачем? Он и так не функционирует. Я недавно в этой местности хотел найти мельницу. Долго искал, намучился, расспрашивал местных, наконец нашел – она не работала. У нас там мельница не работает – какой аэропорт?!»

«Мы в Гулрыпшском районе. Сидим глаз не сомкнув, с детьми. Нам страшно. Неужели вам и сейчас, некоторым, вот до такой писанины? Колкости, шуточки. Нас даже беда перестала объединять. Противно смотреть и читать».

«Вы представляете, их даже не военные увидели, не пограничники, а охотники… А если бы не увидели их еще там, в горах?»

«Я одно не понимаю – как 50 человек прошли. Наши что, мух ловили в это время?»

«Посмотрю я, как и кого они найдут. Соловьев спорол что-то в своих целях на своем телеграм-канале, а наши прям бросились кого-то искать... Но зато мы не спим ».

«Было написано, что семь человек, а кому-то захотелось 50. Во народ… И пошло, и поехало дальше».

А один из абхазских телеграм-каналов так написал о разнобое в цифрах:

«Численность группы растет по мере докладов от начальника к вышестоящему начальнику, короче, «испорченный телефон». К утру будет уже батальон диверсантов. Квадрокоптер диверсантам нужен, чтобы найти дорогу в горах, GPS-трекер забыли дома. Идут на аэропорт – правильно, нужно помочь инвестору снести старые здания и поднять стоимость аэропорта за риск».

Сегодня общественно-политический деятель Аслан Кобахия высказал в Фейсбуке такую версию:

«Как сказал мой друг, имеющий большой опыт борьбы с диверсионными группами, порой охотники видят других охотников, и начинается раскручивание ситуации. Сегодняшние охотничьи группы трудно отличить от диверсионных. У них и форма одежды, и вооружения ничем не уступают военным, если не превосходят. Они давно используют такие летательные аппараты, как квадрокоптеры. Нужно время, чтобы окончательно понять, что это было».

Такая же версия высказывалась в соцсетях и вчера. Но другие возражали: «А зачем охотникам в горах маски и каски? Может, это были участники игры в страйкбол?» Третьи высказывались так: «А может, вы ломаете головы над объяснением того, чего просто не было? То ли охотникам что-то привиделось, то ли самих охотников не было…».

Что касается вопроса, причем тут Сухумский аэропорт, то кто-то из интернет-комментаторов съязвил: «Это что, Соловьеву охотники сказали? Или сами диверсанты?» Тут есть такое предположение. Представитель «Грузинского легиона», воюющего на Украине, сказал в каком-то интервью, что после войны там они вернутся в Грузию и устроят взрыв в Сухумском аэропорту. Только ведь он наверняка имел в виду уже функционирующий аэропорт, а когда это будет…

Сегодня министр внутренних дел Роберт Киут сообщил информагентству «Апсны.Иахьа» следующее. Всю ночь силовики вели поиски, прочесывали местность. Задействованы пешие отряды, авиация. В поисках под руководством вице-президента Бадры Гунба приняли участие министр внутренних дел Роберт Киут, начальник ГСО Дмитрий Дбар, первый заместитель министра обороны Беслан Цвижба, председатель СГБ Темур Ахиба. На место поисков прибыли спикер парламента Лаша Ашуба, председатель парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Темур Шергелия. Поиски продолжаются.

Кстати, Азанта сейчас – это скорее просто точка на географической карте. Уже в 1989 году, согласно переписи, в селе жило всего десять человек.

И сегодня в беседе с «Эхом Кавказа» общественно-политический деятель и блогер Астамур Какалия, тот самый, который вчера рассказывал в Фейсбуке о своих поисках мельницы в районе аэропорта, рассуждал:

«На мой взгляд, вот эта версия про страйкбол… тренировались или что-то… вот это скорее всего срабатывает. Есть еще и главный вопрос. Правящая в Грузии сейчас власть не совершает тех поступков, которые совершали грузинские власти в прошлом. Она совсем другим курсом идет. Маловероятно, чтоб они пошли на такое. А вот эти угрозы с Украины – мы приедем и так далее… Они в Грузию, я не уверен, что смогут заехать. А не то, что организовать в Абхазии… Это не так просто, как им, наверное, кажется».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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