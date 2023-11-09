Газета «Республика» пишет о перспективах присоединения Абхазии и Южной Осетии к союзному государству. Автор отмечает активную деятельность Сухума по развитию отношений с Белоруссией и инертность Цхинвала в этом вопросе, в связи с чем в адрес югоосетинских властей звучит немало критики. «Едва ли стоит видеть в активности Абхазии какую-то ущербность Южной Осетии. Обычно на некоторых направлениях внешней политики флаг оказывается в руках одной из республик. Например, в работе на сирийском направлении приоритет был за Цхинвалом, и «по умолчанию» признание получила и Абхазия», – пишет автор. В Южной Осетии вопрос вступления в состав Союзного государства пока не выносится на первый план. При этом этот шаг гораздо реалистичней, чем прямое вхождение в состав России, считает политолог Вячеслав Гобозов. «Мне кажется, вхождение в Союзное государство в принципе решает проблемы политической и военной безопасности Южной Осетии, дает дополнительную возможность для развития нашей государственности», – цитирует эксперта газета. Ну а по мнению автора, участие в Союзном государстве дает, прежде всего, преференции в сфере торговли. Кроме того, «вхождение РЮО в союзное объединение России и Беларуси поможет избежать (а это немаловажно) продолжения общественной дискуссии между сторонниками вхождения в Россию и сторонниками сохранения независимости», считает «Республика».

Блогер Алан Парастаев комментирует инициативу внесения изменения в закон о выборах, согласно которому ценз оседлости не будет распространяться на граждан Южной Осетии, которые участвуют в СВО. Он напоминает, что права избираться лишаются не только участники СВО. «Но тут же напрашивается вопрос, а почему те, кто выехал из Осетии, например, работать в какую-нибудь государственную или частную структуру в Россию, таким образом приобретя опыт и знания, которых зачастую не хватает нашим парламентариям, почему они не могут быть избранными? Получается, мы как бы таким образом их наказываем, типа нечего выезжать из Южной Осетии. Но они ж не в федеративную Германию выехали – в Федерацию Российскую, ту самую, нашу основную политическую, экономическую и военную партнершу, и ничего кроме полезного и нужного, они, в ней пребывая и работая, обрести не могут, а мы их за это ограничиваем в правах быть избранными. Мне кажется, польза от специалистов, прошедших школу российских государственных или бизнес структур, в парламенте будет не меньшей, чем от тех, у кого боевой опыт, да простят меня последние», – считает Парастаев, и предлагает оставить роль цензора за избирателями, которые решат, достоин кандидат их голоса или нет. «А мы со своими законодательными цензами, по-моему, стараемся просто выдавливать нежеланных кандидатов, конкурентов и политических оппонентов. А так как политическая ситуация и ориентация у нас имеет свойство меняться, мы в этих цензах окончательно уже запутались», – заключает блогер.

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Другой блогер – Сослан Джуссоев – комментирует события на Ближнем Востоке, за которыми внимательно следят и в Южной Осетии. Он отвечает на вопрос, который часто задают жители республики: почему Палестине не помогут более 20 арабских государств? Джуссоев предлагает искать ответ на этот вопрос у китайского мыслителя Сунь Цзы: «Если нет выгоды, не двигайся; если не можешь приобрести, не пускай в ход войска; если нет опасности, не воюй». А для наглядности блогер иллюстрирует эту мысль примерами из недавней истории самой Южной Осетии. «Земляков прошу вспомнить о периоде с 1991 по 2008 годы, когда мы были в сильно подвешенном состоянии по той же причине: не было выгоды и угрозы для более сильного игрока рядом. Кто считал наши потери, кроме нас самих? Все оставалось на месте. Но когда угроза возникла, то все вместе (военная часть и политическая) заняло две с половиной недели», – напоминает он.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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