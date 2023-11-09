Агентство «Апсныпресс» публикует интервью с министром социального обеспечения и демографической политики Русланом Аджба. Он рассказал о пенсионной реформе. Аджба уточнил, что большей части пенсионеров Абхазии, а это около 40 тысяч человек, назначение пенсии производится в соответствии с еще союзным законодательством, а именно с Законом СССР от 15 мая 1990 г. «О пенсионном обеспечении граждан в СССР». По его словам, в Абхазии неблагоприятное соотношение численности плательщиков взносов в Пенсионный фонд и пенсионеров.

Мы стремимся к тому, чтобы размер пенсий напрямую зависел от общего стажа заработной платы и уплаченных страховых взносов в Пенсионный фонд

Руслан Аджба пояснил: «Около 42 тысяч официально работающих граждан, по данным Управления государственной статистики Абхазии, и порядка 50 тысяч пенсионеров. Невозможно выплачивать достойные пенсии с таким количеством работающих такому количеству пенсионеров, так как страховые взносы, поступающие в Пенсионный фонд – это начисления с фонда заработной платы в размере 10% и 1% с самой зарплаты сотрудника… В рамках реализации пункта 29 программы гармонизации законодательств Абхазии и России мы разработали законопроекты о новой пенсионной системе. Введение в рамках совершенствования пенсионной системы индивидуального (персонифицированного) учета и системы обязательного пенсионного страхования поможет вывести из «тени» некоторую часть работающего населения, что существенно повысит собираемость страховых взносов. Мы стремимся к тому, чтобы размер пенсий напрямую зависел от общего стажа заработной платы и уплаченных страховых взносов в Пенсионный фонд. Это совершенно новая система, которая применяется на сегодняшний день во многих странах и отвечает сегодняшним требованиям».

По его словам, законопроект «О государственном пенсионном обеспечении» разработан и находится на рассмотрении в Администрации президента РА. Он будет регулировать вопросы установления и выплаты пенсий и охватит все категории граждан, получающих пенсии. Будет распространяться на граждан Абхазии, независимо от места их жительства, а на иностранных граждан и лиц без гражданства – при условии постоянного проживания в Абхазии.

«Право на трудовую пенсию по старости предоставляется: мужчинам, достигшим возраста 60 лет, и женщинам, достигшим возраста 55 лет, при наличии необходимого страхового стажа. Что касается размера трудовой пенсии, то предполагается, что она будет состоять из фиксированной базовой части, размер которой определяется независимо от величины приобретенных пенсионных прав и устанавливается в твердых размерах, не ниже уровня, предоставляемого в настоящее время в соответствии с нормативными актами Абхазии», – сказал Руслан Аджба.

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Газета «Республика Абхазия» пишет, что для большинства жителей Абхазии наступила горячая пора – начался сбор мандаринов. «На границе образовались очереди: практически весь «оранжевый» урожай идет на российские рынки», – пишет автор статьи Русудан Барганджия.

В интервью изданию министр сельского хозяйства РА Беслан Джопуа сообщил, что раньше до начала цитрусового сезона в Кабинете министров создавали комиссии по определению урожая цитрусовых плодов.

На границе мы не взимаем пошлину за вывоз сельскохозяйственной продукции: это сделано для того, чтобы помочь аграриям

«В самом министерстве наши группы определяли ожидаемый урожай цитрусовых по общественному и частному секторам. Но сегодня эта необходимость отпала, так как все цитрусовые плантации сданы в аренду, и мы определяем будущий урожай по информации из районных сельхозуправлений. В этом году сбор мандаринов начался раньше, чем в прошлом году, да и качество плодов намного лучше прошлогодних. Однако ожидаемый урожай по республике будет меньше – около 30 тысяч тонн, что на 17 тысяч тонн меньше по сравнению с урожаем прошлого года. Помешали погодные условия. Определены и государственные цены: килограмм мандаринов будет стоить 24 рубля. На границе мы не взимаем пошлину за вывоз сельскохозяйственной продукции: это сделано для того, чтобы помочь аграриям», – заявил министр сельского хозяйства.

Автор статьи Русудан Барганджия уточняет, что после того, как «оранжевое золото» собрано, его везут в цех сортировки: «В основном оценивают размер и цвет, ведь только крупный ярко-оранжевый мандарин быстро найдет покупателя. Конечно, после такой проверки остается много так называемого брака – в среднем около 20 процентов от всего урожая. Зачастую его приходится выбрасывать, так как предприятий по переработке плодов в республике нет».

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Агентство «Апсныпресс» пишет, что в Абхазии подходит к завершению строительство второго Мельцеровского бокса. Это помещение для пациентов с особо опасными инфекциями. Первый Мельцеровский бокс был запущен в 2023 году. Основной принцип его функционирования сводится к тому, что полностью устраняется возможность контакта изолированных больных с другими больными при поступлении в бокс, во время нахождения в нем и при выходе из него. За все время работы бокс практически не пустовал. В целях противостояния различным инфекциям и недопущения их смешивания Минздрав вышел с инициативой о строительстве на базе Сухумской инфекционной больницы еще одного бокса. Сегодня строители уже перешли к отделочным работам. Завершены работы по электрике и сантехнике.

В интервью изданию министр здравоохранения Эдуард Бутба сообщил, что из-за существующих угроз и вызовов, роста инфекционных заболеваний необходимо реагировать оперативно: «Мы видим ситуацию в мире, в нашей стране. Одного бокса недостаточно. Мы вышли с инициативой о строительстве второго, и руководство страны нас поддержало. Этот бокс с двумя санитарно-пропускными пунктами будет соответствовать всем мировым стандартам. Проект важен не только для Минздрава, но для всего нашего общества». Ориентировочно бокс запустят в начале декабря текущего года.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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