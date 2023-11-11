Двое иностранцев задержаны в Тбилиси службой контрразведки

Контртеррористический центр СГБ Грузии сообщил о задержании двух иностранных граждан в ходе расследования дела о нелегальной транспортировке мигрантов, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Спецоперация проходила одновременно в двух точках Тбилиси. При обыске были изъяты взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства, электронные средства передачи информации, электрошокеры, поддельные зарубежные паспорта и флаг с символикой террористической организации «Исламское государство».

Гражданство задержанных на данном этапе следствия не сообщается.