В Грузии подтвердили транзит французских «Бастионов» в Армению

В компании APM Terminals Poti подтвердили грузинской службе Радио Свобода транзит французских бронеавтомобилей наступательного характера Bastion, предназначенных для Армении.

«В данном конкретном случае груз прибыл из страны ЕС – Франции и направлен в Армению – страну, на которую не распространяются санкции. Кроме того, в отсутствие четких указаний правительства Грузии и ограничений, наложенных международными регуляторами, APM Terminals Poti лишен возможности необоснованно отказать в приеме груза, который не является подсанкционным», — сказано в заявлении компании, управляющей портом Поти.

Ранее Азербайджан «решительно осудил» отправку Францией в Армению бронеавтомобилей Bastion, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Азербайджанский портал Caliber.Az сообщил, что в ночь с 11 на 12 ноября в порту Поти были отгружены бронеавтомобили Bastion производства компании ACMAT.

«Также отправлены и комплектующие для Bastion – отправителем является француская компания ARQUUS», – говорилось в сообщении.

Caliber.Az написал, что «военная техника, отправленная Францией для Армении, движется через Грузию в сторону грузино-армянской границы», отметив, что «Грузия долгое время отказывалась от транзита французского вооружения в Армению, но сейчас, видимо, официальный Тбилиси дал согласие».

В азербайджанском МИДе же призвали международное сообщество «воздержаться от вооружения Армении, известной своей агрессивной политикой и действиями».

«Передача вышеупомянутой военной техники послужит укреплению деструктивной деятельности в регионе и военного потенциала Армении, которая на протяжении почти 30 лет удерживала часть территорий Азербайджанской Республики под оккупацией и в настоящее время не отказывается от агрессивной политики и риторики.

Эти шаги Франции, позиционирующей себя как пропагандиста международного права, сторонника мира и стабильности в регионе, ставят под серьезное сомнение усилия по нормализации отношений в регионе на основе взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и международных границ государств и служат обострению ситуации.

На фоне клеветнической кампании Франции против Азербайджана и деструктивной деятельности в регионе, эти шаги, которые служат политике военизации Армении, свидетельствуют о том, что Франция руководствуется ошибочными интересами в регионе.

Армения и Франция должны положить конец политике вооружения и милитаризации в регионе, эти страны должны окончательно понять, что в регионе нет альтернативы миру и сотрудничеству», – заявили в Баку.

Французское издание Ouest France пишет, что «Бастионы» изначально предназначались для Украины, но в Киеве посчитали их слишком плохо защищенными от артиллерийского огня и противотанковых ракет.

Грузинские официальные ведомства информацию о поставках французской военной техники не комментируют.

Армянские СМИ поинтересовались позицией Минобороны Армении. «Кроме официальных сообщений и заявлений о сотрудничестве Армении и Франции в сфере обороны, в настоящее время не можем предоставить никакой дополнительной информации», — заявили в армянском ведомстве.