Умер экс-министр обороны Грузии Тенгиз Китовани

На 86-м году жизни скончался Тенгиз Китовани — бывший министр обороны Грузии, экс-руководитель Национальной гвардии и активный участник свержения первого президента страны Звиада Гамсахурдия.

14 августа 1992 года Китовани отдал приказ о вводе Национальной гвардии на территорию Абхазской автономной республики — по официальной версии, для защиты железной дороги. Этот день считается началом войны в Абхазии, она продолжалась 13 месяцев и 13 дней.

Китовани был осужден за организацию незаконных вооруженных формирований и приговорен к восьми годам лишения свободы в октябре 1996 года. 22 мая 1999 года он был помилован Эдуардом Шеварднадзе.

В начале 2000-х годов Китовани перебрался в Москву, а в 2012-м вернулся в Грузию. Он заявил СМИ, что четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили лишил его грузинского гражданства.