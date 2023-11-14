Cаакашвили: слова Лаврова – прямая угроза военного захвата Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Cаакашвили прокомментировал слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Россия не покинет Южный Кавказ и Центральную Азию. Саакашвили считает, что это заявление – прямая угроза военного захвата Грузии.

«Мы должны потребовать передать большое количество средств противовоздушной защиты и противотанковых комплексов! Мы должны срочно остановить приток русских в Грузию. Мы должны суметь найти общий язык со всеми основными группами внутри страны, отказаться от инструмента ненависти, потому что внутреннее острое противостояние очень облегчает задачу агрессору», – пишет Саакашвили в соцсети.

Политик считает, что «лояльной политикой» в отношении России новой агрессии не избежать.

«Зря кто-то думает, что делая глазки русским и молча выполняя их задачи, мы избежим прямого вмешательства. Русским нужны символы, и такой символ — это то, что ему (русскому) не удалось в 2008 году — российский флаг и ботинок российского солдата в центре Тбилиси. До сих пор всеми действиями (включая мой плен) или бездействием правительство олигарха только облегчает нашему врагу эту задачу», — отметил Саакашвили.