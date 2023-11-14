В минувшее воскресенье 12 ноября в крупнейшем селе Абхазии Лыхны состоялся традиционный праздник урожая, который стал проводиться здесь четыре десятилетия назад на обширном травянистом пространстве в центре села и так и называется – Лыхнашта, что означает по-абхазски Лыхненская поляна. Проводятся они ежегодно осенью, исключения составили за прошедшее время только годы грузино-абхазской войны и недавней коронавирусной пандемии.

Традиционно в нем участвовали села Гудаутского района, представители которых ставили у края поляны национальные плетеные домики – апацхи – и угощали гостей дарами щедрой абхазской осени. Нынче же в празднике урожая участвовали не только 20 сел Гудаутского района, но и курортный городок Новый Афон, госмузей Отечественной войны народы Абхазии имени Сергея Дбара в Гудауте, а также приехавшие абазинские гости из Карачаево-Черкесской Республики.

Для украшения павильонов использовались бамбук, ветки мандариновых деревьев, кукуруза, табак, сушеные и свежие фрукты, рога оленей, шкуры горных коз и туров. Участники устроили небольшие выставки старинных предметов абхазского быта, старых фотографий, национальных костюмов, музыкальных инструментов, изделий ручной работы из дерева и глины.

Культурная программа праздника включала в себя концерт танцевальных и вокальных коллективов, молодых исполнителей. Также состоялись абхазские традиционные спортивные состязания по стрельбе из лука и конному футболу.

Представители некоторых сел жарили туши быков на вертелах.

В честь праздника над Лыхнаштой пролетели истребители, оставляя цветные следы в небе.

Павильон гостей из КЧР назывался «Абазинский двор». Руководитель делегации Мурат Гедугов сказал, выступая на празднике:

«Абазины и абхазы – люди одной крови, одной культуры, и сегодняшний праздник еще раз подчеркивает наше единство. Здесь поют песни на понятном нам языке, демонстрируются традиции, по которым веками жили наши предки по обе стороны Большого Кавказского хребта, здесь царит дух гостеприимства, которым пронизан каждый абазин и каждый абхаз».

Абхазские СМИ приводили также слова российских туристов, в частности, из Сочи, которые делились восторженными впечатлениями о празднике.

Но на следующий день, в понедельник, в абхазском сегменте Фейсбука завязалось обсуждение и других впечатлений о празднике Лыхнашта – впервые за всю его историю негативных. Началось оно с поста Хиблы Возба:

«Вчера на Лыхнашта прошел ежегодный традиционный и всеми нами любимый праздник. Каждый раз ощущаю всю мощь энергетики этого места, такого значимого для каждого абхаза. Всегда очень горжусь тем, что я родом из Лыхны. Организовать подобное мероприятие всегда непросто, мне это хорошо знакомо. Но каждый участник процесса старается максимально… Несмотря на прекрасно проведенный день, был очень неприятный осадок от поведения туристов на празднике. Все прекрасно понимают, что я имею в виду. Особенно расстраивает то, что наши «гости» считают возможным запихивать тщательно подготовленное для всех угощение по сумкам, растаскивать элементы декора из композиций и вести себя неподобающе месту… Вопрос, который я задавала себе на обратном пути (в первую очередь как специалист по организации мероприятий), – что мы можем сделать, чтобы на масштабных больших мероприятиях, которых будет в Абхазии много, такого не было. Есть идеи?»

Благодаря, в частности, этому посылу автора поста в интернет-комментариях преобладали не просто возмущения, как обычно, а рассуждения о причинах этого явления и предложения, как его избежать. Приведу несколько типичных интернет-откликов:

«Может быть, при проведении праздников устанавливать определенных присматривающих и объясняющих кураторов, которые могли бы ненавязчиво пояснять, как себя правильно вести нашим гостям?»

«Увы, все так. Однако их ведь кто-то сопровождал, кто-то, кто должен разъяснять, куда их привезли, рассказать о сути происходящего, посоветовать, как себя вести... Точно так ведут себя и на мероприятиях в столице...».

«Бесполезно разъяснять. Люди разные и по уровню интеллекта, и по уровню достатка».

«И то правда, но пускать на самотек не стоит, наверное».

«Мне кажется, Лыхнашта должна быть внутренним национальным праздником, и нельзя за 1300 рублей продавать национальный праздник, это может быть запрет на уровне Минтуризма. Если турист заинтересован в празднике с точки зрения традиций и истории, он всегда найдет способ добраться до Лыхны, и это будет уже другой турист, который, вероятно, надеюсь, не станет запихивать еду в сумку, а заинтересуется чем-то еще, кроме желудка».

«Правда, осадок от такого праздника остался у всех, и причина у всех одна и та же. Организаторы постарались, но турфирмы, которые были предупреждены не привозить в этот день экскурсии в Лыхны, проигнорировали просьбу. В итоге получили вот такой результат».

«Самый халявный турист – это российский турист. Аналогичное наблюдаю и в отелях Турции. Смотришь – довольно цивильные люди, а тащат пакетами жратву из столовых. С ними бороться бесполезно. Просто нужно запрещать турфирмам привозить туристов в этот день».

«Не скажите, китайцы и немцы такое устраивают, вы их просто еще не видели. А привозить туристов в этот день и обещать им халяву и вправду негоже. Для этого другие площадки есть».

Сегодня я продолжил беседу на эту тему с президентом Абхазского союза туризма Анной Калягиной, которая была среди активных участников вчерашней интернет-дискуссии. Мы пришли к выводу, что тут произошло явное «смешение жанров». Есть местный народный праздник, а есть, скажем так, гастрономический этнотуризм. Последний вполне имеет право на существование и получил в последние годы развитие в Абхазии. Знаю, что, скажем, в Дурипше, Гуаде устраивают для туристов платные застолья под названием «абхазская свадьба». Гости сидят за столами, пьют, кушают, слушают тамаду и песни, смотрят на танцующих и сами танцуют. И для туристов это оказывается интереснее, чем просто посидеть в ресторане… Но причем тут Лыхнашта? Анна Калягина говорит:

«Я не знаю, как попали туда эти туристы, каким образом. Кто-то сказал, что они вроде как платили деньги тем, кто их туда провозил. Национальные праздники не должны быть платными, это понятно. И там трудно избежать появления таких людей, потому что это воспитание, неконтролируемое поведение.

– Я так понял, там был чей-то комментарий, что тысяча триста рублей платили… Ну, наверное, просто…

– Да, да, кто собирал эти деньги за транспорт, чтобы их привезти-увезти. А они поняли так, что туда входит что-то еще. А у тех, у кого отсутствует культура, включается вот этот хватательный инстинкт».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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