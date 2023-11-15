Обзор югоосетинской прессы

Газета «Республика» размышляет о том, пересядут ли югоосетинские чиновники с иномарок на российские автомобили? Поводом стало распоряжение президента России, в соответствии с которым к началу следующего года все российские чиновники должны ездить только на автомобилях российского производства. «Можно не сомневаться, что эта переоценка «автомобильного престижа» коснется и Южной Осетии. Едва ли российская сторона одобрит трату финансовой помощи на покупку престижных авто западного производства, при общей тенденции пересаживания чиновников РФ на продукцию российского автопрома», – пишет издание. Кроме того, «государственный гараж» – это сфера довольно коррумпированная. Чаще всего чиновники уличаются в необоснованном списании автомобилей. Нередки были случаи, когда представительский лимузин списывался по минимальной стоимости, продавался подставному лицу, а после передавался уходящему с должности чиновнику. Другой пример, когда уходящая власть в качестве бонуса своим сторонникам списывала престижные автомобили. В последнем случае большинство из них распоряжением президента Гаглоева было возвращено, но факт остается фактом – в стране существует традиция необоснованного списания служебного автотранспорта. «Пока в Южной Осетии привычного зеркального отражения российской инициативы по пересаживанию чиновников на отечественный автопром не наблюдается. Но, думается, что это произойдет само собой, по мере того, как престижные иномарки будут выходить из строя», – прогнозирует издание.

Блогер Алан Парастаев комментирует инцидент 6 ноября на границе между Южной Осетией и Грузией. В ходе задержания нарушителей границы бал смертельно ранен один из нарушителей, гражданин Грузии Гинтури Тамаз. Блогер характеризует реакцию на произошедшее среди жителей Южной Осетии термином «встревоженность».

Ни Российская Федерация, ни даже власти Грузии в предполагаемых последствиях произошедшего – явно не заинтересованы

«Не раз я слышал в разговорах, как люди проводили параллель с событиями в Карабахе и в Израиле. Имелось в виду то, что и в первом, и во втором случае началом полномасштабным боевым действиям послужили факты убийства мирных жителей. "Неужели это станет поводом для начала нового витка вооруженных действий, очередной агрессии Грузии?" – слышалось в речах моих собеседников и в случайно услышанных разговорах», – рассказывает он. В заключение блогер пытается понять, кто виноват в произошедшем, и кто стоит за действиями нарушителей: «Ни Российская Федерация, ни даже власти Грузии в предполагаемых последствиях произошедшего – явно не заинтересованы. Значит, неспроста югоосетинский МИД утверждает, что нарушители и их ближайшие соратники были никем иными, как представителями партии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, ныне опального и отбывающего срок в тюрьме», – заключает Парастаев.

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Блогер Сослан Джуссоев продолжает следить за событиями на Ближнем Востоке и находит все больше параллелей с Южной Осетий. На этот раз он обращает внимание на статью британского историка Адама Туза. Он цитирует израильских чиновников, которые в разговорах с американцами в 2008 году формулировали свою стратегию в Газе следующим образом: держать сектор на грани экономического коллапса, но без гуманитарных кризисов. Грубо говоря, Газа должна была находиться в состоянии, когда ты очень беден и не имеешь шанса вылезти из этого состояния, но не умираешь от голода. «Если убрать фактор безопасности и ряд других нюансов, то Южная Осетия пока "реализует" на своей территории похожую модель с отсутствием идентичности, экономики и внятной картины будущего, с большинством трудоспособного населения на госслужбе и в бюджетной сфере. Сохранение этой модели и есть главная угроза будущему республики и ее народа. Главная цель, соответственно, это формирование реалистичной альтернативы нынешнему тупику», – считает Джуссоев.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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