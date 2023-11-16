Баку отказался от встречи глав МИД Азербайджана и Армении в США

Баку отказался от встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на азербайджанский МИД.

В Баку, в частности, указали на «необоснованные заявления помощника госсекретаря США Джеймса О'Брайена на слушаниях в подкомитете по Европе комитета по иностранным делам Палаты представителей».

Односторонний подход Вашингтона может привести к тому, что США утратят свою роль посредника, сказано в заявлении МИД Азербайджана.

«В этих условиях мы не считаем возможным проведение 20 ноября 2023 года в Вашингтоне встречи на уровне министров иностранных дел Азербайджана и Армении», – говорится в комментарии.

Как сообщали СМИ, О'Брайен ранее заявил, что в ходе контактов на высшем уровне США неоднократно подчеркивали, что применение силы Азербайджаном на территории Армении недопустимо. Он сообщил, что США готовят «всеобъемлющий и прозрачный» доклад о произошедшем в Нагорном Карабахе.