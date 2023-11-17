В СМИ обсуждают антикремлёвскую «фабрику эльфов» с офисом в Тбилиси

Фонд «Свободная Россия» подтвердил, что создал проект «Легион эльфов», который занимается контрпропагандой в соцсетях. Об этом в интервью The Insider заявил представитель фонда Егор Куроптев.

«Одна цель [проекта] — помочь остановить войну. Но главная цель — помочь нашим согражданам не быть зомбированными российской властью, Кремлём», — сказал Куроптев.

По его словам, «Легион эльфов» был создан в ответ на российское вторжение в Украину. Кто финансирует проект, Куроптев не уточнил, пишет русская служба Би-би-си.

«Эльфы» оставляют в российских провластных пабликах антивоенные комментарии, спорят с пользователями о причинах начала войны в Украине, а также критикуют российских чиновников и принимаемые в стране законы.

Куроптев назвал «Легион эльфов» самым масштабным существующим проектом контрпропаганды. В материале The Insider говорится, что проект ведет работу в 900 провластных пабликах в соцсетях, в среднем в месяц «эльфы» оставляют около 160 тыс. комментариев.

Ранее о существовании «фабрики эльфов» (по аналогии с «фабриками троллей» Евгения Пригожина) писали «Фонтанка» и «либертарианское» СМИ СВТВ. Последнее при этом связывало «фабрику эльфов» с Фондом борьбы с коррупцией (признан в России экстремистской организацией и запрещён) Алексея Навального.

В публикации издания утверждалось, что «финансированием сети фейковых аккаунтов ФБК» занимается фонд «Свободная Россия».

По данным СВТВ, в реализации проекта якобы участвуют сотрудники фонда — например, фабрикой руководит бывший глава московского штаба Навального Олег Степанов, а в «решении ключевых вопросов» участвует директор «Фонда борьбы с коррупцией» Иван Жданов.

Жданов на это ответил, что «готов подтвердить в суде», что ни ФБК, ни он лично «не имеют никакого отношения» к описываемой в статье фабрике.

Фонд «Свободная Россия» назвал материал СВТВ «недостоверным по большому числу пунктов» и отверг связь с ФБК. При этом там отметили, что после начала войны в Украине фонд основал Центр стратегических коммуникаций, в задачи которого, в том числе, входит «противодействие государственной машине лжи».

В материале СВТВ также говорилось о том, что офисы «фабрики эльфов» действуют в Вильнюсе и Тбилиси. В грузинском офисе, по информации издания, работают 70 «эльфов». Эту информацию в фонде «Свободная Россия» пока не комментировали.

«Сота» пишет, что литовский и грузинский офисы ботофермы существовали по отдельности, а литовский недавно закрылся.