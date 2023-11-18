В Тбилиси проходит акция по отмене лицензии на передачу рачинских лесов

Акция по отмене лицензии на передачу рачинских лесов перенесена из Амбролаури в Тбилиси. Протесты будут проводиться у здания Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии. Активисты планируют установить палатки.

Организаторы протеста отмечают, что власти не решили вопрос в течение 52-х дней, не приняли во внимание ни одно из требований. Активисты требуют полностью аннулировать лицензию. Решение о переносе протеста в Тбилиси было принято, поскольку, как отметил лидер движения Варлам Голетиани, процесс становится более непрозрачным, пишет SOVA.

«Создается видимость, будто есть какой-то конфликт, будто (бизнесмен Давид) Хидашели и правительство находятся в конфликте друг с другом. И мы видели последнее заявление Хидашели о том, что он сейчас выходит из этой сделки, и назвал два субъекта - испанскую и грузинскую стороны, которые якобы покупают эту лицензию. Соответственно, возникает гораздо больше вопросов, и для того, чтобы ответы были получены, адекватнее проводить протест <в Тбилиси>», - пояснил Голетиани.

21 октября Агентство по охране окружающей среды заявило, что лицензия на передачу рачинских лесов бизнесмену Давиду Хидашели, который приближен к олигарху Бидзине Иванишвили, может быть пересмотрена. Причиной стало нарушение им лицензионных условий. По словам заместителя Министра охраны окружающей среды, инвестор не представил план развития территории, который обязан выполнить каждый, кто получает лицензию от государства, поэтому был запущен процесс наложения штрафа.

Движение за выживание Рионского ущелья вместе с жителями региона Рача требуют упразднить лицензию, которая была выдана властями бизнесмену Давиду Хидашели марте сроком на 49 лет - речь о территории леса в 104 712 га в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети за 1 151 832 лари.

Леса были выставлены на аукцион и лицензия была выдана таким образом, что люди, живущие в непосредственной близости от этих лесов, узнали об этом в СМИ.