Сборная Грузии по регби U-18 вновь выиграла ЧЕ

Юношеская сборная Грузии по регби U-18 обыграла команду Португалии со счетом 19:3 в финальном матче Чемпионата Европы по регби, став победителем в пятый раз подряд, сообщает SOVA.

Преимущество грузинские регбисты получили в первом тайме - они вышли вперед с двумя реализованными попытками до перерыва и выиграли тайм со счетом 14:0.

Во втором тайме картина игры практически не изменилась, у грузинской молодежной команды было преимущество, но они не смогли реализовать свою попытку, и португальцы забили один пенальти, сократив разницу.

В заключительной части встречи португальская команда попыталась спасти игру - с большой силой атаковала грузинскую команду. Этим неплохо воспользовались «Борджгалоснеби»-юниоры, забив силой лело, после чего добиться победы им было несложно.