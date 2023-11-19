В Тбилиси совершено нападение на певца Косту Саникидзе

По данным МВД, раненым на улице Теклати в Тбилиси 19 ноября является певец Коста Саникидзе. Саникидзе нанесены четыре ранения в живот. Его состояние тяжелое, передает грузинская служба Радио Свобода.

Подруга Косты Саникидзе Саломе Бараташвили рассказала «Прайм-тайму», что инцидент произошел на рассвете в доме Саникидзе. «Я сейчас нахожусь в клинике, нам пока ничего не говорят. Мы пока не знаем, какова ситуация, ждем. Они напали дома. В прошлый раз они ошиблись домом. На этот раз не ошиблись. Насколько мне известно, он ранен в живот», - сказала Саломе Бараташвили.

По данным МВД, задержан 26-летний мужчина.

Певец и поэт Коста Саникидзе стал популярным после участия в шоу «Праймхаус» телекомпании «Рустави 2», Саникидзе также снимался в одном из художественных фильмов.