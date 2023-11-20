Сборная Грузии по футболу уступила Испании

Испания обыграла Грузию в матче последнего тура группы A отборочного этапа на Евро-2024. Футбольный поединок прошел в Вальядолиде (Испания).

Счет на шестой минуте матча открыл испанец Робен Ле Норман. Вскоре, на 10-й минуте, Хвича Кварацхелия сравнял счёт.

Во втором тайме, на 55-й минуте, Ферран Торрес вновь вывел Испанию вперёд, а на 73-й минуте грузин Лука Лочошвили срезал мяч в свои ворота, установив окончательный счёт — 3:1 в пользу Испании.

Испания вышла на чемпионат Европы с первого места, набрав 21 очко в 8 матчах, у Грузии – 8 очков и 4-е место. При этом через Лигу наций грузинская команда еще может пройти в финальную стадию ЧЕ.