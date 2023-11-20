Дядя Саакашвили: «Почему мы отвергаем немирный путь (возвращения территорий)?»

Грузинский проправительственный канал «Имеди» опубликовал фрагмент выступления Темура Аласания – дяди экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. На встрече с грузинскими эмигрантами в США Аласания раскритиковал позицию Тбилиси относительно мирного восстановления территориальной целостности страны.
«У демократии есть и очень плохие качества. Например, одно из них – когда мы говорим, что нет, мы вернем Абхазию и Осетию только мирным путем. Да, конечно. Но почему мы публично отвергаем немирный путь? Где в истории вы видели возвращение территорий, захваченных силой, только мирным путем? Давайте, сейчас наворожим, повесим икону на шею, возьмем большую свечку, трижды обойдем Абхазию со словами «Тьфу, ты, черт!», и она вернется. Так не произойдет», – сказал Аласания.
Во встрече с эмигрантами принимала участие и представитель Михаила Саакашвили – Софо Джапаридзе.
Заявление Аласания уже комментируют представители парламентского большинства. «Мы говорим о мире, а Аласания – о войне; мы говорим об объединении, а Аласания – о расколе», – сказал член движения «Сила народа» Гурам Мачарашвили.
- Некоторые украинские политики призывали Грузию на фоне российской агрессии против Украины открыть «второй фронт» против российских войск и решить свои территориальные проблемы. Грузинские власти же заявляют, что планируют урегулировать территориальные конфликты лишь мирным путем. Мирное восстановление территориальной целостности страны поддерживают и все основные оппозиционные силы страны.
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