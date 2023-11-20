Дядя Саакашвили: «Почему мы отвергаем немирный путь (возвращения территорий)?»

Грузинский проправительственный канал «Имеди» опубликовал фрагмент выступления Темура Аласания – дяди экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. На встрече с грузинскими эмигрантами в США Аласания раскритиковал позицию Тбилиси относительно мирного восстановления территориальной целостности страны.

«У демократии есть и очень плохие качества. Например, одно из них – когда мы говорим, что нет, мы вернем Абхазию и Осетию только мирным путем. Да, конечно. Но почему мы публично отвергаем немирный путь? Где в истории вы видели возвращение территорий, захваченных силой, только мирным путем? Давайте, сейчас наворожим, повесим икону на шею, возьмем большую свечку, трижды обойдем Абхазию со словами «Тьфу, ты, черт!», и она вернется. Так не произойдет», – сказал Аласания.

Во встрече с эмигрантами принимала участие и представитель Михаила Саакашвили – Софо Джапаридзе.

Заявление Аласания уже комментируют представители парламентского большинства. «Мы говорим о мире, а Аласания – о войне; мы говорим об объединении, а Аласания – о расколе», – сказал член движения «Сила народа» Гурам Мачарашвили.