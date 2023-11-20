Кварацхелия пропустит первый матч плей-офф за выход на Евро-2024

Один из лидеров сборной Грузии Хвича Кварацхелия не сыграет в первом матче плей-офф за выход на Евро-2024, сообщили спортивные СМИ.

На 75-й минуте заключительного матча группы против Испании Хвича получил желтую карточку за выражение несогласия с решением арбитра, зафиксировавшего фол грузин в атаке.

Это предупреждение стало для Кварацхелии третьим в текущем отборе ЧЕ. Таким образом он получил автоматическую дисквалификацию на следующий официальный матч своей сборной – это будет полуфинал плей-офф.

Соперником Грузии может стать Люксембург или Азербайджан, который попадет в плей-офф, если Казахстан квалифицируется на Евро напрямую.

Стыковые матчи будут сыграны 21 и 26 марта.