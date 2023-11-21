Минобороны Армении опровергло слухи о поставках ракет Украине

Министерство обороны Армении опровергло информацию, распространенную рядом зарубежных и армянских СМИ о том, что Армения будет поставлять Украине ракеты.

«Соответствующее управление министерства обороны следит за публикациями в прессе, относящимися к сфере, комментирует или реагирует на них по мере необходимости и целесообразности. Данная информация не соответствует действительности, и мы призываем партнеров – армянские СМИ не распространять ложные тезисы зарубежных пропагандистских источников», – сказал пресс-секретарь армянского ведомства Арам Торосян.

О том, что армянские власти обещали Украине передать несколько пусковых установок «Точка-У» с ракетами, сообщал, в частности, близкий к министерству обороны России телеграм-канал «Рыбарь».

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились на полях саммита Европейского политического саммита в Гранаде.

В конце октября в рамках форума, посвященного установлению мира в Украине, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился с главой администрации президента Украины Андреем Ермаком. В МИД России заявили, что встреча – «демонстративный антироссийский шаг». Руководство Армении разрушает союзнические отношения Москвы и Еревана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.