Минздрав: роды и кесарево сечение в Грузии будут полностью финансироваться

Минздрав Грузии сообщает, что роды и кесарево сечение для граждан страны будут полностью финансироваться. Однако стоит учесть, что речь идет только о клиниках, которые включены в госпрограмму всеобщего медицинского обслуживания.

Финансирование включает в себя расходы на привлечение врача по выбору и обезболивание, а также лекарства, питание, палату, другие прямые и косвенные расходы, пишет SOVA.

«Пациенту не придется платить. Тарифы на услуги по родоразрешению и кесареву сечению в соответствии с моделью DRG во всех медицинских учреждениях, участвующих в программе всеобщего медицинского обслуживания, были определены на уровне 1 222 лари. Что касается кесарева сечения, проведенного без показаний, по желанию пациентки, или, например, услуги VIP-палаты не финансируются государством», - объяснили в министерстве.

Замминистра Илья Гудушаури заявил, что целью реформы является обеспечение максимального доступа к высококачественным медицинским услугам, сокращение размера софинансирования со стороны пациентов, повышение эффективности системы здравоохранения и экономичного расходования бюджетных средств.

По данным Минздрава, в связи с высоким уровнем показателей кесарева сечения в Грузии было сочтено целесообразным уравнять цены на кесарево сечение и роды, что, по мнению ведомства, снизит мотивацию медицинского персонала в пользу кесарева сечения - изменение было реализовано в результате расширения системы финансирования здравоохранения.