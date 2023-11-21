В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии в Сухуме открылась персональная выставка Бориса Ашуба «Лучи солнца», на которой представлено более ста работ, написанных за последние десять лет. Борис Ашуба по образованию экономист, кандидат экономических наук, работает в банковской сфере Абхазии. Живописью занимается с детства, окончил Сухумскую художественную школу. Участник 15 выставок и нескольких международных конкурсов, занимался оформлением книг, член Союза художников Абхазии и России. Первая персональная выставка Бориса Ашуба прошла в Москве в 2018 году в Международном доме национальностей, тогда же, по словам художника, у него появилась мечта организовать выставку в Абхазии и подарить свою работу родной 10-й школе:

«Я с детства помню, как мы, будучи пацанами, ходили по коридору школы и там висели уникальные картины, посвященные нартскому эпосу. И я помню, какое впечатление они производили на детей, которые на них смотрели. Во время войны эта коллекция в основном была утеряна, и у меня появилось желание хотя бы одну работу, посвященную нартскому эпосу, подарить 10-й школе. И вот я вчера вручил директору школы работу, которая называется «Нарт Сасрыква, доставший звезду». Таким же образом я передал свою работу музею имени Нестора Аполлоновича Лакоба. Картина посвящена его супруге Сарие Лакоба. Я над ней работал почти полгода, потому что это – серьезная тема, когда автору хочется в одной работе передать многое: и бериевский, и сталинский период, и годы репрессий, и судьбу семьи Нестора Лакоба, стойкий образ абхазской женщины, а три белые чайки – это символ, это души ее, сына и Нестора Аполлоновича».

Художник так определяет сюжеты своих картин: «Тематика работ разная, начиная с исторической, я стараюсь уделять большое внимание махаджирской тематике, истории Абхазии, мирному времени, последней Отечественной войне (народа Абхазии), хотя это больно и тяжело передавать, и, безусловно, красоте, которая нас окружает. Я стараюсь передать тепло, солнце, радость…»

Борис Ашуба совмещает работу экономиста и художника, но, говорит он, живопись главнее. На вопрос о том, что значит сегодня быть художником в Абхазии, он ответил:

«Это когда художники занимаются только своим ремеслом и работы продаются очень плохо, и когда каждая выставка, в которой они хотели бы участвовать, связана с большими расходами, вот в этом проблема – вывезти эти работы, финансировать, оплатить. Я уверен, что многие абхазские художники заслуживают того, чтобы их работы были представлены на мировом уровне. И нам не будет стыдно, если эти работы будут представлены в столице России Москве, в Европе, в других странах мира, потому что они на самом деле талантливые. Но в силу отсутствия материальных возможностей они вынуждены себя ограничивать. Конечно, хотелось бы, чтобы к ним повернулись лицом, чтобы была какая-то более серьезная помощь. Мы говорим, что завтра должны передать какое-то наследие нашему будущему поколению. Но это же не просто должны быть слова в момент, когда мы произносим тосты на свадьбах за столом, а какая-то реальная работа, какие-то реальные действия, чтобы художникам было немножко легче. Время уходит, поколения сменяются, если мы не будем сегодня это ценить, то, возможно, завтра мы будем жалеть об этом».

Картины Бориса Ашуба хранятся в частных коллекциях в Абхазии, в России, в Испании и в Турции. Увидеть его работы можно до 24 ноября.