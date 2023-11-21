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Борис Ашуба
Культура

Борис Ашуба: «Я стараюсь передать тепло, солнце, радость»

Борис Ашуба Photo: Elena ZAVODSKAYA (RFE/RL)

В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии в Сухуме открылась персональная выставка Бориса Ашуба «Лучи солнца», на которой представлено более ста работ, написанных за последние десять лет.

Борис Ашуба по образованию экономист, кандидат экономических наук, работает в банковской сфере Абхазии. Живописью занимается с детства, окончил Сухумскую художественную школу. Участник 15 выставок и нескольких международных конкурсов, занимался оформлением книг, член Союза художников Абхазии и России.

Первая персональная выставка Бориса Ашуба прошла в Москве в 2018 году в Международном доме национальностей, тогда же, по словам художника, у него появилась мечта организовать выставку в Абхазии и подарить свою работу родной 10-й школе:

Посвящается памяти Сарии Лакоба, 2019 год
Посвящается памяти Сарии Лакоба, 2019 год

«Я с детства помню, как мы, будучи пацанами, ходили по коридору школы и там висели уникальные картины, посвященные нартскому эпосу. И я помню, какое впечатление они производили на детей, которые на них смотрели. Во время войны эта коллекция в основном была утеряна, и у меня появилось желание хотя бы одну работу, посвященную нартскому эпосу, подарить 10-й школе. И вот я вчера вручил директору школы работу, которая называется «Нарт Сасрыква, доставший звезду». Таким же образом я передал свою работу музею имени Нестора Аполлоновича Лакоба. Картина посвящена его супруге Сарие Лакоба. Я над ней работал почти полгода, потому что это – серьезная тема, когда автору хочется в одной работе передать многое: и бериевский, и сталинский период, и годы репрессий, и судьбу семьи Нестора Лакоба, стойкий образ абхазской женщины, а три белые чайки – это символ, это души ее, сына и Нестора Аполлоновича».

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Борис Ашуба: «Я стараюсь передать тепло, солнце, радость»
by Эхо Кавказа

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Художник так определяет сюжеты своих картин:

«Тематика работ разная, начиная с исторической, я стараюсь уделять большое внимание махаджирской тематике, истории Абхазии, мирному времени, последней Отечественной войне (народа Абхазии), хотя это больно и тяжело передавать, и, безусловно, красоте, которая нас окружает. Я стараюсь передать тепло, солнце, радость…»

«Набережная Махаджиров», 2019 год
«Набережная Махаджиров», 2019 год

Борис Ашуба совмещает работу экономиста и художника, но, говорит он, живопись главнее. На вопрос о том, что значит сегодня быть художником в Абхазии, он ответил:

«Это когда художники занимаются только своим ремеслом и работы продаются очень плохо, и когда каждая выставка, в которой они хотели бы участвовать, связана с большими расходами, вот в этом проблема – вывезти эти работы, финансировать, оплатить. Я уверен, что многие абхазские художники заслуживают того, чтобы их работы были представлены на мировом уровне. И нам не будет стыдно, если эти работы будут представлены в столице России Москве, в Европе, в других странах мира, потому что они на самом деле талантливые. Но в силу отсутствия материальных возможностей они вынуждены себя ограничивать. Конечно, хотелось бы, чтобы к ним повернулись лицом, чтобы была какая-то более серьезная помощь. Мы говорим, что завтра должны передать какое-то наследие нашему будущему поколению. Но это же не просто должны быть слова в момент, когда мы произносим тосты на свадьбах за столом, а какая-то реальная работа, какие-то реальные действия, чтобы художникам было немножко легче. Время уходит, поколения сменяются, если мы не будем сегодня это ценить, то, возможно, завтра мы будем жалеть об этом».

«Старый Сухум», 2020 год
«Старый Сухум», 2020 год

Картины Бориса Ашуба хранятся в частных коллекциях в Абхазии, в России, в Испании и в Турции. Увидеть его работы можно до 24 ноября.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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