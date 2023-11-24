Югоосетинский МИД заявил о «деградации европейских структур»

В министерстве иностранных дел самопровозглашенной республики Южная Осетия прокомментировали резолюцию Европарламента, осуждающую убийство российскими военными гражданина Грузии Тамаза Гинтури. В Цхинвали считают, что это – «очередное политизированное решение».

«С сожалением приходится констатировать продолжение деградации европейских структур. Факт умышленного нарушения государственной границы Южной Осетии указанными лицами, сопряженный с угрозой для жизни представителей пограничной службы, неоспорим и подтвержден соответствующей фото и видеофиксацией.

Тем не менее Европарламент, игнорируя очевидное, вопреки здравому смыслу, вместо призывов к грузинской стороне во избежание провокационных действий приступить к совместной с югоосетинской стороной работе по делимитации и демаркации государственной границы, продолжает подобными действиями подогревать ситуацию, демонстрируя при этом свою откровенно антиосетинскую позицию», – сказано в заявлении.