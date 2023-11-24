Саакашвили «берет на себя политическую ответственность за лидерство» в ЕНД

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал мероприятие, организованное «Единым национальным движением» (ЕНД) к 20-летию «Революции роз»:

«Вчерашнее мероприятие было проведено блестяще и стало очень точным подтверждением того, что «Национальное движение» не только живо, но с каждым днем приходит в лучшую форму. Сильные выступления были у Левана Хабеишвили, Георгия Вашадзе, Гии Харчилава, Тики Бокучава и других».

Высказался Михаил Саакашвили и по поводу обнародованного «Манифеста единства» ЕНД.

«Я полностью согласен с его текстом, учитывая один существенный момент. С одной стороны, избранные органы, несомненно, легитимны, с другой стороны, для максимально широкого вовлечения необходимо расширение политсовета, в том числе возвращение и максимальное вовлечение тех людей, которые внесли большой вклад в «Национальное движение» и раньше были членами политического совета. Конечно, мы все должны сойтись на том, что после этого перестанем нападать друг на друга и будем все вместе бороться против общего врага. Я беру на себя политическую ответственность за лидерство и буду очень рад, если в этой борьбе нас будет как можно больше», — написал Михаил Саакашвили в соцсети.

Напомним, что «Единое национальное движение» 22 ноября опубликовало «Манифест единства», который называется «Российский олигарх или Грузия - тотальная атака системы» и содержит 11 пунктов. В документе отражены принципы, политическое видение и идеология партии.