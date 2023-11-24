Пашинян - о выходе из ОДКБ: Наш ориентир - государственный интерес

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал вопрос выхода Армении из ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). Глава армянского правительства заявил, что страна примет решение, исходя из государственных интересов.

«Если на данный момент мы приняли или не приняли какое-либо решение, то наш ориентир - государственный интерес Армении. <> Наши партнеры по ОДКБ тоже должны нас понять. Если мы, будучи членами ОДКБ, не можем получить необходимую нам помощь и поддержку, в то же время членство является непреодолимым препятствием для получения помощи с других сторон, то мы должны принимать решение, исходя из наших интересов», - цитирует премьера Армении SOVA.

Пашинян подчеркнул, что Ереван хочет сделать все, чтобы понять «полностью» ОДКБ и сделать свою позицию понятной для организации.