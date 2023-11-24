Пашинян - о выходе из ОДКБ: Наш ориентир - государственный интерес

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал вопрос выхода Армении из ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). Глава армянского правительства заявил, что страна примет решение, исходя из государственных интересов.
«Если на данный момент мы приняли или не приняли какое-либо решение, то наш ориентир - государственный интерес Армении. <> Наши партнеры по ОДКБ тоже должны нас понять. Если мы, будучи членами ОДКБ, не можем получить необходимую нам помощь и поддержку, в то же время членство является непреодолимым препятствием для получения помощи с других сторон, то мы должны принимать решение, исходя из наших интересов», - цитирует премьера Армении SOVA.
Пашинян подчеркнул, что Ереван хочет сделать все, чтобы понять «полностью» ОДКБ и сделать свою позицию понятной для организации.
- Ереван все больше отдаляется от Москвы и ищет новых союзников на Западе. После поражения в карабахской войне и на фоне бездействия российских миротворцев в зоне конфликта в Армении, кажется, решили больше не делать ставок на Россию в вопросах безопасности. Как следствие – дистанцирование от ОДКБ. Ереван отказался от участия в предстоящем саммите блока в Минске.
- Напомним, в ОДКБ входят шесть постсоветских государств - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В основе организации лежит подписанный в 1992 году в Ташкенте Договор о коллективной безопасности. Основная цель ОДКБ - защита стран-участниц от внешнего вооруженного нападения.
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