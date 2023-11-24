Израиль и ХАМАС обменяли заключенных на заложников. 13 женщин и детей, удерживавшихся в секторе Газа с 7 октября, были переданы Египту. Также власти Таиланда сообщили, что ХАМАС отпустил и 12 граждан этой страны. Параллельно на свободу были отпущены 39 палестинских заключенных. Это первый этап сделки, предусматривающей обмен 50 заложников на 150 палестинцев, отбывающих наказание за терроризм в израильских тюрьмах. Вступившее в силу четырехдневное перемирие также позволило доставить в сектор Газа дополнительные объемы гуманитарной помощи и топлива.

ХАМАС освободил 13 израильских заложников в рамках заключенной ранее сделки. Большинство из них дети. Они были переданы Египту, покинув Газу через КПП Рафах. Израиль в обмен передал Международному комитету Красного Креста 39 палестинцев – 24 женщины и 15 подростков.

Параллельно также были освобождены 12 граждан Таиланда. Об этом премьер-министр страны Сретта Тхависин сообщил в социальной сети Х. Ранее сообщалось, что Бангкок ведет собственные переговоры с ХАМАСом при посредничестве Ирана. Всего в Газе удерживаются 23 гражданина Таиланда. Освобожденные не являются участниками сделки между Израилем и ХАМАСом.

«Департамент безопасности и Министерство иностранных дел подтвердили, что 12 тайских заложников уже освобождены. Сотрудники посольства собираются забрать их через час».

После освобождения из Газы израильские заложники были доставлены на авиабазу Хацерим на юге Израиля в пункты приема, где они пройдут краткое физическое и психическое обследование. Затем их доставят в больницу на вертолете или микроавтобусе.

После освобождения всех 50 заложников, предусмотренных соглашением, в плену у ХАМАСа останется еще 190 человек, которых также необходимо вернуть. В правительстве Израиля отмечают, что, имея дело с террористической группировкой, большой уверенности в том, что она будет придерживаться договоренностей, нет. Сегодняшний шаг в Израиле называют «просчитанным риском».

По словам министра обороны страны Йоава Галанта, перемирие, заключенное с ХАМАСом, является «короткой передышкой», после которой Израиль возобновит боевые действия в полном объеме:

«Будет небольшая пауза, а затем мы продолжим действовать с полной военной мощью. Мы не остановимся, пока не достигнем наших целей: уничтожения ХАМАС и возвращения заложников из Газы в Израиль – их 240, и это то, с чем мы не можем смириться, и то, что мы не можем терпеть».

При этом для жителей Газы перемирие не означает, что они могут вернуться домой. Израиль категорически запретил палестинцам покидать юг анклава, поскольку северные территории по-прежнему остаются «зоной активных боевых действий».

«Нам не разрешили вернуться в Газу, чтобы увидеть наших детей. Они маленькие и не знают дороги на юг, так как мы никогда не приезжали в эту часть. Дети не знают, как сюда добраться, жена моя тоже. Никто не знает, что делать и как их привезти. Мы бедные люди, у нас сердце болит. Перемирие – это хорошо, но все молчат о том, что мы потеряли свои дома. У нас не осталось ни домов, ни чего-либо. Мы потеряли свое имущество, все пропало. Нет жизни, нет еды, мы не можем найти хлеба. Мы уже не знаем, что делать, мы чувствуем себя глупо, просто бродя по улицам», – говорит житель Газы Туфик Аль-Язиджи.

Тем не менее в рамках четырехдневной паузы в сектор Газа начала поступать предусмотренная соглашением гуманитарная помощь. В частности, в анклав прибыли восемь автоцистерн – четыре с топливом и четыре с газом. Они предназначены для подразделений ООН, которые, в свою очередь, должны обеспечить гуманитарную инфраструктуру для обеспечения местных палестинцев всем необходимым.

С утра через КПП Рафах в сектор Газа также начали въезжать грузовики с продовольствием и лекарствами. Ежедневно планируется отправлять 200 фур с гуманитарной помощью. Об этом заявил представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Лаерк:

«Организация Объединенных Наций может подтвердить, что грузовики с гуманитарными грузами продолжают въезжать в Газу через контрольно-пропускной пункт Рафах. Мы надеемся, что вступившее в силу соглашение между Израилем и ХАМАСом принесет передышку жителям Газы и Израиля, а также некоторое облегчение заложникам и заключенным, которые будут освобождены, а также их семьям. Мы надеемся, что это позволит скорбящим семьям почтить память своих умерших и достойно похоронить их. Мы надеемся, что эта гуманитарная пауза приведет к долгосрочному гуманитарному прекращению огня на благо жителей Газы, Израиля и других стран».

Представители европейских государств, проводившие в эти дни встречи в Израиле и на Западном берегу Иордана, призывают воспользоваться позитивным моментом и постараться превратить временное прекращение огня в постоянное. Премьер-министр Испании Педро Санчес настаивает на увеличении посреднических усилий:

«Прекращение огня – это хорошо. Это хороший шаг вперед, но этого недостаточно. Я думаю, что подавляющее большинство международного сообщества согласилось с тем, что нам необходимо добиться постоянного прекращения огня. Я праздную соглашение об освобождении некоторых заложников и установление гуманитарной паузы, подчеркивая при этом, что все оставшиеся заложники должны быть освобождены. Я также подтверждаю право Израиля на самооборону, но он должен делать это в рамках параметров и ограничений, налагаемых международными гуманитарными нормами».

Между тем Вашингтон раскрыл детали работы по освобождению заложников. Как сообщил представитель американской администрации, инициатором соглашения стал Катар, обратившийся к Израилю и США с предложением создать группу, которая бы спокойно и активно занималась этим вопросом. Доха выступала в качестве основного канала связи с ХАМАСом, но в многогранных и непростых переговорах также участвовал Египет. Первый прорыв произошел 23 октября, когда ХАМАС освободил двух американок. По словам представителя администрации, это был своего рода пилотный проект, который «подтвердил работу модели». После этого началась активная работа по освобождению остальных заложников.

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