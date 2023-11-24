Российские таможенные брокеры объявили забастовку против невыполнимых, как они говорят, требований Таможенного союза, предъявляемых к югоосетинским перевозчикам российской таможней. «Эхо Кавказа» спросило у жителей Цхинвала, как ситуация на «Нижнем Зарамаге» отражается на ценах.

Алла: Конечно, я заметила, что цены выросли. Особенно бытовая химия очень подорожала – почти вдвое. Естественно, и продукты подорожали, и бензин. От этого все остальное – и такси, и проезд – все подорожало. Конечно, если предприниматель вывезет свой товар, столько на таможне простоит, потом там огромную сумму оставит, и, когда довезет до места, уже не будет здесь даром раздавать все. Естественно, все это входит в цену, и от этого рост цен. Я так понимаю. Предприниматели говорят в один голос, что «мы не виноваты, на таможне с нас тоже сдирают деньги, и мы не можем дешевле продавать».

Мария: Конечно, народ опять попал в такую непонятную ситуацию, и таможня, и провоз продуктов, все отражается на населении. Все хотят кушать, в любом случае. Честно говоря, я в четверг просто пошла и закупилась, потому что мне не надо, чтобы полки в магазинах опустели, и поэтому я на всякий случай запаслась кое-какими продуктами. У нас уже был такой опыт, когда магазины пустели. Такое бывает. Я не знаю, для чего это делается. Неужели, когда в Госдуме только началось обсуждение этого закона о налогообложении товаров, вывозимых в иностранные государства… Я понимаю, мы – иностранное государство, но мы Южная Осетия. Это другое. Поэтому, я считаю, было бы целесообразно, как только начались разговоры и Дума еще не приняла этот закон, думаю, что наши власти уже тогда должны были поднимать вопрос до принятия закона. Да, сейчас что-то делается, предпринимаются попытки уладить эту ситуацию, но это уже получается постфактум мы взялись за решение этого вопроса.

Марина (предприниматель): Во-первых, мы не можем вовремя получить свой товар, это раз. Во-вторых, цены поднимаются, уже несколько раз поднялись. Водитель сам поднимает цены, приходится и нам их поднимать, плюс еще проблемы на таможне, не получаем свой товар вовремя. Соответственно, мы тоже поднимаем цены. Люди жалуются, конечно, очень сейчас туго. Например, неделю назад купили подсолнечное масло, пятилитровая бутылка стоила 750 рублей, сейчас уже 900 рублей стоит. Пару месяцев назад яйцо стоило 8 рублей, а сейчас уже 13 рублей.

Линда (предприниматель): Если раньше можно было заказывать из Пятигорска и привозить прямо сюда, то сейчас только через Владикавказ, и переплачиваем в два раза. Как предпринимателю, очень тяжело работать и получать товар. Раньше, если мы могли сказать людям, что их заказ придет за 2-3 дня, то сейчас я ничего не могу сказать. Раньше недели и 10 дней никак не получается доставить товар. Если раньше мы платили за доставку пакета 200 рублей, то сейчас он стоит 500-700 рублей. Ну, это классика уже, в прошлом году то же самое было. Даже если ситуация стабилизируется, цены больше не снизятся, я больше чем уверена.

Светлана: Так же, как и все, я слышала, что на таможне проблемы. Естественно, это бьет по нашему карману. Если выросли таможенные пошлины, те, кто привозит товары, будут с нас, с потенциальных покупателей, это удерживать. Я почувствовала, что цены выросли. Это ощутили все. Я вообще поражаюсь, как люди живут, есть семьи, где есть только местная пенсия, это максимум 10 250 рублей. Как люди могут прожить на такую пенсию? Это один раз зайти на рынок и отовариться на неделю продуктами. А дальше? Я надеюсь, что люди, к кому это относится, решат эту проблему. Каждый должен заниматься своим делом. Дворник должен убирать, врач лечить, повар готовить, а политик решать вопросы. Да, шапка Мономаха тяжела, но, коль взялся за гуж, не говори, что не дюж.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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