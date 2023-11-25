Минобразования Грузии опубликовало список запрещенных продуктов в школьных буфетах

Минобразования Грузии утвердило документ о требованиях для объектов общепита в учебных заведениях, согласно которому в школьных буфетах запрещается ряд продуктов, пишет SOVA.

Для формирования у учащихся навыков здорового питания в черный список попали:

Жевательная резинка, конфеты, шоколад, ароматизированные снеки, включая чипсы, орехи, фрукты и овощи, обработанные солью, сахаром или жиром, майонез и консервы, сырые яйца, грибы в любом виде, кофе, сладкие газированные напитки, энергетики, некоторые виды кондитерских изделий с кремом.

В документе также изложены требования личной гигиены для работников школьных общепитов.

По задумке Минобразования, следить за тем, как работают буфеты, ежедневно должна группа мониторинга, в которую будут входить ученики и родители, учителя (предпочтительно биологии), школьный врач или медсестра и представители администрации.

Это не первый случай, когда Министерство образования пытается ввести здоровое питание в школьных буфетах. Соответствующие рекомендации издавались еще в 2017 году.