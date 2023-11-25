Посол ЕС в Грузии в день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин: «Не молчите!»

25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. В связи с этой датой посол Евросоюза Павел Герчинский обратился к грузинскому обществу:

«Любой вид насилия в отношении любого человека дома, на работе, в общественных местах или в любом другом месте не допускается. Однако реальность такова, что каждая третья женщина в мире в течение своей жизни подвергается насилию со стороны партнера или какой-либо другой форме сексуального насилия, независимо от их происхождения, этнической принадлежности, культуры или религии.

ЕС проводит политику абсолютной нетерпимости к гендерному насилию. Это серьезное нарушение прав человека и основных ценностей Европейского союза.

Мы работаем вместе с соответствующими органами в направлении борьбы с гендерным насилием в Грузии, способствуем созданию надежных сервисов поддержки, такие как приюты и поддержка жертв после того, как они покидают убежища. Мы работаем над повышением осведомленности, изменением неадекватного отношения и поведения, а также разрушением гендерных стереотипов.

Сегодня у меня одно простое, но очень важное послание: не молчите! Это не частный вопрос и не женский вопрос, это проблема всего общества, всего населения Грузии. Если вы стали свидетелями насилия дома, сексуальных домогательств на работе или словесных оскорблений в интернете, сообщите об этом. Это преступление. Это единственный способ выйти из порочного круга насилия», - приводит слова Герчинского SOVA.