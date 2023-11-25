В Южной Осетии простились с погибшим в Украине Багратом Гассиевым

Сегодня, 25 ноября, в Джавском районе самопровозглашенной республики Южная Осетия был похоронен местный житель Баграт Гассиев, воевавший на стороне России в Украине. По данным югоосетинских СМИ, 36-летний Гассиев погиб в Запорожской области. На похоронах присутствовал президент республики Алан Гаглоев, который наградил Гассиева медалью «Защитник Родины».

По данным из открытых источников, в ходе российско-украинской войны погибли около 40 жителей Южной Осетии.

Баграт Гассиев стал на этой неделе уже вторым погибшим, тело которого было доставлено из Украины. 22 ноября на цхинвальском кладбище прошли похороны Владика Тедеева, погибшего в самопровозглашенной ДНР, пишет грузинская служба Радио Свобода.