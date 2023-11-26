Россия надеется, что Армения со временем возобновит полноценное участие в ОДКБ - Песков

ОДКБ остается востребованным объединением, Россия надеется, что Армения со временем полноценно возобновит свое участие в нем. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналисту «России-1» Павлу Зарубину, передает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что позиция Армении хорошо известна. «Не во всем мы можем согласиться, потому что ОДКБ сохраняет свою востребованность. Все страны солидарны в необходимости дальнейшего укрепления и развития этого блока», - подчеркнул Песков.

«Поэтому мы надеемся, что именно таким путем мы пойдем дальше, и надеемся, что и наши армянские друзья тоже все-таки со временем возобновят свой подход в пользу расширенного участия в организации», - заключил он.

В марте текущего года Армения представила предложение об отказе от своей квоты заместителя генсека ОДКБ, сообщает агентство «Новости-Армения».

В октябре Пашинян в интервью The Wall Street Journal заявлял, что агрессивные действия Азербайджана и бездействие ОДКБ привели Армению к решению диверсифицировать отношения в сфере безопасности.

Пашинян не принял участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ 23 ноября в Минске. Официальные лица Армении также не участвовали в заседаниях, предшествующих сессии Совета ОДКБ, с участием министров иностранных дел и обороны и секретарей Совбеза стран ОДКБ. При этом руководство Армении заявляет о том, что сейчас вопрос выхода страны из ОДКБ не обсуждается.