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Грузия и Азербайджан оформили план военного сотрудничества на 2024 год

Джуаншер Бурчуладзе и Закир Гасанов
Джуаншер Бурчуладзе и Закир Гасанов

В Баку состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Грузии Закира Гасанова и Джуаншера Бурчуладзе. Министры подписали план двустороннего военного сотрудничества на 2024 год.

По словам главы азербайджанского ведомства, в военной сфере связи между двумя странами «крепнут и развиваются».

«Выразив удовлетворение своим визитом в Азербайджан, Джуаншер Бурчуладзе поздравил коллегу в связи с восстановлением территориальной целостности Азербайджанской Республики. Он отметил, что такие встречи являются ярким примером высокого уровня сотрудничества между Азербайджаном и Грузией», – говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Стороны обсудили перспективы развития военного сотрудничества между двумя странами, состоялся «подробный обмен мнениями о повышении интенсивности совместных учений».

«Было отмечено, что страны поддерживают территориальную целостность, принятую на международном уровне», – сказано в сообщении.

На трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции стало известно, что три страны в будущем году проведут совместные учения. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

«Считаю, что сегодняшняя трехсторонняя встреча будет способствовать региональному сотрудничеству», — сказал Гюлер.

  • Ранее Джуаншер Бурчуладзе посетил Ереван. 17 ноября план двустороннего сотрудничества оформили главы оборонных ведомств Грузии и Армении.

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