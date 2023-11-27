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Со дня трагедии в Шови прошло 118 дней - пропавшим без вести считается один ребенок

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

С трагедии в Шови прошло 118 дней - один ребенок считается пропавшим, сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Поисковые работы не прекращались с августа, когда на курорт в Рача сошел оползень и покрыл грязью коттеджи, унеся жизни 32 человек.

Спасатели ищут мальчика - это, предположительно, сын погибшего 3 августа Зазы Месхи - грузинского бизнесмена из Нидерландов, который вместе с семьей приехал на отдых в Рачу. Погибла вся семья Зазы - супруга с сыном от первого брака, сам Месхи со старшим сыном. Мальчик до сих пор считается пропавшим без вести.

Известно о 32-х погибших в результате разгула стихии.

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