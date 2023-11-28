«Если нет человеческих жертв, это счастье. С природой не поспоришь».

С вечера воскресенья на северное и восточное побережье Черного моря обрушился сильнейший шторм, который в некоторых СМИ стали называть «штормом века». Он начался в Крыму, а в скором времени добрался и до Краснодарского края. Потрепало берег и в Абхазии, хотя, как писали многие в абхазском сегменте соцсетей, «нас еще Бог миловал»… Действительно, обошлось без жертв и больших разрушений.

Высота волн в Черном море доходила до девяти метров, из-за ветра под 40 метров в секунду с домов срывало крыши, а деревья вырвало с корнем. В Абхазии снова, как в нынешних июне и июле, основной удар стихии пришелся на самый западный и развитый в курортном отношении район – Гагрский. Но если летом ущерб в основном нанесли сели и обильные ливни в горах, из-за которых разливались и подтапливали множество строений реки и речушки, то сейчас разбушевалась морская стихия.

Мощный семибалльный шторм в акватории Гагры нанес серьезный ущерб прибрежной инфраструктуре, частным домовладениям. Несколько сборно-разборных кафе снесло волнами. Волны заливали насосные и трансформаторные подстанции, центральный водовод города. Спасатели ПСО Гагры в оперативном режиме устраняли последствия непогоды. Несколько человек были эвакуированы из зоны подтопления. Стихия причинила частичный ущерб и нескольким домовладениям в Сухуме, в микрорайоне Маяк. Здесь также два человека были эвакуированы из-за подтопления.

Сегодня премьер-министр Александр Анкваб обсудил с руководителями МЧС, РУП «Черноморэнерго», администраций города Сухума и Гагрского района вопросы, связанные с последствиями разгула морской стихии. Как сообщил начальник Гагрской РЭС Аслан Айба, электроснабжение практически восстановлено в г. Гагре, за исключением двух многоквартирных домов. Работы на этом участке станут возможными после отвода воды. По информации руководства Гагрского района, необходимо заменить несколько водонасосных агрегатов. Анкваб поручил руководителям ведомств, занятых в устранении последствий морского шторма, и органам местной власти информировать о ходе проводимых работ.

Пользователи соцсетей выкладывали видео с бушующей морской стихией и волнами, накатывающими на берег и оставлявшими на нем много мусора. Было много и комментариев к этим публикациям. Вот некоторые из них:

«Если нет человеческих жертв, это счастье. С природой не поспоришь».

«Я из Адлера, пляж «Огонек». У нас ничего не осталось после шторма. ТЕРПЕНИЯ».

«Очень жаль, что вы пострадали... Хорошо еще, что не летний сезон, а то и пострадавших купальщиков было бы много. НО НЕЛЬЗЯ ТАК БЛИЗКО СТАВИТЬ ДОМА ОТ МОРЯ – наши предки, абхазы, были правы, когда они выбирали место для жилья на возвышенных местах.

«Вам терпения и силы».

«Все в порядке, пронесло. Но ветки деревьев кругом разбросаны, на море шторм. Ливня не было».

«Природа мстит».

«В данном случае за что «природа мстит»? Такие штормы были и при Айвазовском, и десятки тысяч лет назад, когда человек ничем ей не мог навредить. Просто привыкли произносить трафаретные фразы».

Что касается хорошо известной традиции древних абхазов строить жилища подальше от моря, на возвышенности, то приходится добавить, что в наши дни в нее вмешались в какой-то мере интересы турбизнеса. После шторма я решил связаться с двумя людьми, задействованными в нем. Один из них, Тимур Аристава, живет в поселке Цандрипш Гагрского района и обслуживает маленький коттеджный комплекс из одноэтажных деревянных домиков, который построили несколько лет назад буквально в пятидесяти метрах от берега моря. Выяснилось, что сами домики не пострадали, но вот железную калитку при входе в комплекс волнами сорвало и забросило в его двор. В качестве иллюстрации он прислал видео с этими волнами.

А вот Сергей Эшба не только принимает летом туристов, но и сам живет в двухэтажном доме, стоящем в ста метрах от берега в сухумском микрорайоне Маяк. Я сегодня позвонил ему и узнал, что ни его дом, ни даже забор двора от шторма не пострадали:

«Я перед штормом… я же не знал, что будет шторм… я порезал засохшие ветви пальм, там их штук тридцать, и положил на берег, чтобы они высохли и потом сжечь. Ну, куда их, в мусорник не полезут. Я разложил их прямо посередине между берегом моря и моим забором. И вот начался такой большой шторм, а до веток волны так и не достали. То есть до середины пляжа. Маяцкий мыс нас спас».

В ходе нашего разговора я вспомнил о том, что из СМИ узнал – в Гагрском районе подмыло кладбище, расположенное на берегу моря. Такая же ситуация была после большого шторма в середине девяностых годов на приморском кладбище в сухумском микрорайоне Маяк. И Сергей рассказал такую ужасную историю, когда волны унесли чей-то гроб с кладбища в море и его выбросило через километр во дворе жителей микрорайона:

«Эту историю весь Маяк знал. Выходим, говорят, после шторма во двор. А у них дом со стороны трассы около 12-й школы. И там бассейн, и около бассейна – гроб без крышки. И в нем юноша, как будто вчера умер.

– Ну, и что они потом с ним сделали?

– Это я не спрашивал. Ну, наверное, сообщили, кого-то наняли, похоронили. Само это кладбище – у кинотеатра «Маяк».

Сейчас о том, что шторм подмыл могилы на этом кладбище, к счастью, ничего не слышно.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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