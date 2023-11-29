В Кыргызстане решили выпрямить лучи солнца на флаге

В Кыргызстане законопроект об изменении государственного флага одобрен в первом чтении профильным комитетом парламента. Документ теперь будет вынесен на рассмотрение Жогорку Кенеша (Верховного Совета).

По словам депутата Улана Примова, одного из авторов документа, причиной инициативы стали различные высказывания о том, что лучи на флаге олицетворяют подсолнух, передает кыргызская служба Радио Свобода («Азаттык»). Теперь депутаты решили выпрямить лучи солнца.

Депутат Мейкинбек Абдалиев заявил, что инициаторы не могут объяснить народу смысл изменения флага, и призвал открыто сказать о том, что «Кыргызстан не может расплатиться с долгами, потому что флаг похож на подсолнух».

«Мы меняем флаг с хорошими намерениями, ритуально. Поскольку наш флаг похож на подсолнух, мы живем за счет кредитов других стран, как подсолнухи (кырг. Күнкарама — переносное значение «зависимый» ). Я бы поверил, если бы вы озвучили эту причину. Надо было сказать: «Посмотрите, сколько лет мы не могли сделать рывок и поднять экономику нашей страны?». Мы можем сказать обществу только то, что мы внесем изменения, потому что флаг выглядит как подсолнух. Если вы скажите, что если мы это исправим, наша страна улучшится, и общественность это правильно поймет, и мы это поддержим, так как кыргызский народ верит в обряды», — сказал Абдалиев.

28 ноября на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам представитель президента и кабинета министров в парламенте Алмасбек Абытов заявил, что правительство поддерживает проект.

«Если вы примете закон, мы его исполним. Если этот пункт будет включен в закон, то из бюджета не потребуется много средств. Если даже потребуются, то каждое министерство и госучреждение исполнит его», — сказал Абытов.

Ранее президент Садыр Жапаров в интервью национальному агентству «Кабар» отметил, что по поводу нынешнего флага в обществе есть мнение, что он похож на подсолнух.

«Если говорить открыто, то с момента обретения независимости мы сильно зависим от внешнего мира. Поэтому может пришло время пересмотреть облик нашего флага. Такая практика есть во многих странах мира, когда вносились определенные изменения в элементы государственного флага», — сказал президент.

Кому-то показалось, что это подсолнух и мы должны изменить флаг?

Предложение изменить флаг вызвало резкую критику в обществе. Медиаэксперт Миржан Балыбаев считает, что, когда общественность реагирует подобным образом, власть должна учитывать мнение народа.

«Кому-то показалось, что это подсолнух и мы должны изменить флаг? Это не соответствует заявленной цели. Сейчас даже те, кто никогда не интересовался политикой выступают: «не меняйте флаг». Я тоже удивлен такой активности. Надо считаться с мнением народа. Если власть будет делать, то, что ей вздумается, то и доверие народа будет снижаться»/

Депутат Мирлан Самыйкожо, раскритиковавший эту идею, объяснил, почему он против смены флага.

«Когда меняется флаг? Когда наступает военное время, когда одна республика входит в состав другой республики. Кто устанавливает флаг? Народ, обладающий свободой и суверенитетом, устанавливает флаг. А установленный флаг спускает только враг. Мы говорим лучи солнца, но мы не должны воспринимать это буквально. Ведь его утвердила кыргызская интеллигенция тех лет, лучшие люди своего времени. Мы не должны искать в нем недостатки. Это не подсолнух, а очаг. Это означало, что огонь в очаге не должен гаснуть, там, где есть мать, там есть тепло. Слово «мать» имеет глубокий философский смысл, она дает жизнь».

А один из авторов флага, народный художник Бек Жайчыбеков, сказал в интервью «Азаттыку», что не согласен с мнением, что это подсолнух.

«С того дня, как флаг был принят, было много людей, которые высмеивали его. Депутаты часто высказывали свои идеи. Были те, кто говорил, чтобы добавить озеро и гору. Мы вносили и демонстрировали каждое предложение. Они сразу замолчали, когда их увидели. Когда я переходил дорогу, взглянул на флаг и увидел только лучи солнца».

В 2011 году часть депутатов Жогорку Кенеша выдвинули инициативу о смене флага, была создана депутатская комиссия. Однако инициатива не была поддержана.

Государственный флаг Кыргызстана был утвержден постановлением Жогорку Кенеша от 3 марта 1992 года. День государственного флага отмечается ежегодно 5 марта.