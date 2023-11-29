Фамильные сходы, то есть собрания носителей одной и той же фамилии, не являются чем-то уникальным только среди абхазов. Знаю, например, что такие же сходы проводят и среди близких по численности народов Северного Кавказа. В то же время понятно, что в этносах, насчитывающих миллионы, тем более многие миллионы населения, подобные сходы просто невозможны.

Как пишут ученые, одна из важных целей подобных собраний в том, чтобы молодые люди из одной фамилии лучше знали друг друга, знали о своем родстве, помогали друг другу. Как правило, на таком сходе сообщают о достижениях однофамильцев (кто поступил учиться, кто достиг успехов в работе или учебе, кто женился, кто вышел замуж, у кого родились дети), о несчастьях (кто умер, заболел, кто оказался в тюрьме и по какой причине). Старшие основное внимание уделяют при этом воспитанию молодых, призывая их «не позорить фамилию».

В абхазском этносе фамильные сходы получили широкое распространение в семидесятые-восьмидесятые годы прошлого века, хотя проводились и раньше. Пару раз мне доводилось освещать их в газете. Главное на них было, конечно, застолье, которое поочередно устраивали носители фамилии в том или ином селе. Что касается тех воспитательных моментов, о которых только что было сказано, то о них тогда в СМИ тоже любили рассуждать, но в реальности все происходило тоньше, как говорится, в кулуарах, иначе бы эти сходы слишком напоминали партийные или профсоюзные собрания с оглашением с трибуны персоналий.

Традиция проведения сходов абхазских фамилий в последние десятилетия прерывалась дважды – во время Отечественной войны народа Абхазии и коронавирусной пандемии. И вот на днях, в субботу, в селе Кутол впервые после пандемии прошел сход фамилии Агрба – самой, пожалуй, многочисленной сегодня в Абхазии. После нее по численности носителей идут, как считается, фамилии Авидзба и Квициния, Адлейба, Аргун, Ардзинба, Барциц…

Частый мой собеседник на «Эхе Кавказа» общественный деятель Нугзар Агрба заранее оповестил пользователей Фейсбука о предстоящем фамильном сходе, а после схода я попросил его рассказать о нем. Вот что он, в частности, сообщил:

«Человек шестьсот – шестьсот пятьдесят было. Это было в семье Михаила Григорьевича Агрба. Это была уже четвертая встреча агрбовцев там, раньше тоже проводили.

– А где, ты говорил, было особенно много народу раньше?

– Тысяча человек было раньше в Пицунде у Кости Агрба, у Константина Агрба. Потом у Бабаха Агрба в Кутоле… Это годы какие, помнится… Семьдесят восьмой, по-моему…

– Это отец Вовы Агрба…

– Да, Владимира Бабаховича. Там было очень много людей… А еще в двадцать первом году – тысяча девятьсот первом году, сто лет назад, – один наш однофамилец пригласил к себе домой агрбовцев… ну, не так мощно, но с каждого района пригласил, хлеб-соль сделал, и эта традиция от него пошла. Агрбовцы тут первые были в Абхазии.

– Я помню, что где-то в семидесятые годы традиция этих сходов стала возрождаться. До этого их как-то не было, да…

– Все правильно, да. Собирались так по-крестьянски, садились, разговаривали. Обсуждали, у кого какая семья, как растут дети, сколько внуков… И сейчас тоже так было. Но давай я тебе по порядку все расскажу... Ну, короче говоря, я хочу сказать кутольцам в первую очередь огромное спасибо. Они за нами вчера ухаживали. Было три быка зарезано, котлы… Они дровами запаслись. И четыре чуана – казана – мамалыги было сварено, по-моему. Хорошо накрыли столы. Мы начали свое собрание с того, что выделили делегацию на пяти-шести машинах и посетили памятники погибшим кутольцам. С этого начали. Потом открыли митинг. Отец мой выступил, другие люди выступили...

– Твоему отцу сколько сейчас?

– Ну, через десять дней будет девяносто. Потом Миша Агрба был председателем фамильного схода. И избрали семнадцать человек в совет рода. От каждого района по два-три человека. И на этом же заседании совета избрали председателя рода, им стал Валентин Михайлович Агрба, бывший председатель паспортного стола.

– Где живет?

– В Гагре. Но на сей раз было сделано замечание – чтобы было больше молодежи, детей чтобы привозили больше, чтобы те друг друга видели, знакомились.

– А где больше всего представителей вашей фамилии живет?

– В Гудаутском районе. Что интересно, после того, как это все завершилось, народ не расходился. Музыка звучала. Стояли, разговаривали. Как бы давно не виделись, соскучились друг по другу. Кстати, вина было навалом, водки, но ни один из ашьапы пьяным не вышел, такая была ответственность, чтобы вести себя в рамках.

– А вот скажи мне, как вообще финансово… Собирали на это все?

– Да, собирали, собирали определенную сумму. Небольшая, три тысячи рублей всего. Причем ребята там сказали так: если кто из агрбовцев сейчас не мог положить деньги, это не имеет значения, мы все сделаем. На сто человек еще больше было еды. Ну, чисто сделали по-абхазски… Сход поздравил председатель абхазской диаспоры Москвы Беслан Агрба. Приветственное слово прислал Юрий Агрба, профессор, доктор экономических наук, ты его знаешь, по-моему, председатель абазинской диаспоры Москвы.

– Ну, он пишется как Агирбов.

– Агирбов, да, Агирбов. Очень много было звонков. Звонили московские абхазы, агрбовцы. Спрашивали, как вы, поздравляли со сходом. Ну, прошло просто отлично, так мягко, так красиво».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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