29 ноября в США умер бывший госсекретарь Генри Киссинджер. Ему было сто лет.

Киссинджера называют самым влиятельным государственным секретарем США после Второй мировой войны. Он стал советником президента Ричарда Никсона по вопросам национальной безопасности в 1969 году. В 1973 году был назначен также госсекретарем США и совмещал оба поста. После ухода президента Никсона в отставку он продолжал служить главой Госдепартамента в администрации президента Джеральда Форда.

Именно в этот период Соединенными Штатами были предприняты крупные внешнеполитические шаги, изменившие ход холодной войны. Секретные переговоры, проведенные Киссинджером в 1971 году, привели к историческому визиту Ричарда Никсона в Пекин и нормализации отношений между США и КНР. Киссинджер был решительным сторонником улучшения отношений с Советским Союзом. Его диалог с советским руководством дал старт так называемому процессу разрядки, в ходе которого были заключены первые крупные американо-советские соглашения о контроле за ядерным оружием. Генри Киссинджер сыграл ключевую роль в организации и ведении многолетних переговоров с Северным Вьетнамом, в результате которых американские войска были выведены из Южного Вьетнама. Эти его усилия были отмечены Нобелевской премией мира. Война продолжалась ещё два года и закончилась поражением союзной Соединенным Штатам Республики Вьетнам.

В конце мая прошлого года сообщалось, что Киссинджер предложил Киеву согласиться на территориальные уступки ради мирного договора с Россией. Украинский президент Владимир Зеленский идею раскритиковал. Киссинджер, впрочем, продолжает выступать за прекращение огня «по линии вторжения», чтобы не допустить эскалации войны. Впоследствии, мирный диалог может привести к иным договорённостям.

В январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе Киссинджер заявил, что российское военное вторжение в Украину демонстрирует, что более нет смысла удерживать Киев от вступления в НАТО.

Подход Киссинджера к внешней политике, основанный на тезисе о противостоянии двух сверхдержав со своими интересами, которые должны уважаться, был назван позднее внешнеполитическим «реализмом».

У Генри Киссинджера было немало критиков, обвинявших его в готовности использовать любые средства для достижения цели. В частности, он был инициатором политики администрации Никсона, поддержавшей военный переворот в Чили в 1973 году. Его обвиняли в санкционировании бомбардировок Камбоджи и Лаоса во время войны во Вьетнаме. В 1975 году президент Форд по призыву Киссинджера дал добро на вторжение в Восточный Тимор армии Индонезии, чтобы предупредить создание на территории бывшей португальской колонии левого правительства. Это вторжение привело к гибели более ста тысяч жителей Восточного Тимора.

После ухода из правительства Генри Киссинджер сохранил влияние в Вашингтоне, оставаясь неформальным советником почти всех президентов, в том числе Дональда Трампа, который использовал Киссинджера для контактов с Пекином. Исключением из правила был Барак Обама, который говорил о том, что ему приходится помогать странам, которые пытаются избавиться от неразорвавшихся бомб, сброшенных на них пятьдесят лет назад.

К мнению Генри Киссинджера продолжали прислушиваться в Вашингтоне вплоть до последнего времени. Он много говорил об опасности конфликта Соединенных Штатов с Китаем. Он называл Россию «ослабленным государством», призывая не недооценивать Владимира Путина, который считает, что Россию обманули.

За последние годы Путин и Киссинджер встречались несколько раз, в последний раз в Москве в феврале 2016 года. В октябре 2013-го, принимая бывшего госсекретаря в Москве, Путин заверил, что в России всегда с большим вниманием прислушиваются к оценкам Киссинджера по поводу развития политической ситуации в мире.

Среди многочисленных званий и отличий Киссинджера были степени академика РАН и почетного доктора Дипломатической академии МИД России.

Генри Киссинджер родился в Германии. В 1938 году в пятнадцатилетнем возрасте он вместе с семьей иммигрировал в Соединенные Штаты. Отслужив в армии, он закончил Гарвардский университет, занялся исследованиями в области международных отношений, написал несколько книг, которые принесли ему известность в политических кругах и проложили дорогу к работе в двух республиканских администрациях. До конца жизни Генри Киссинджер говорил с заметным баварским акцентом.